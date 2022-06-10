Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін розповів, що за крадіжку зерна з України мають понести колективну відповідальність усі гвинтики системи

Як багато було написано розумних книг про Голокост та Голодомор, і скільки разів всі журилися: як? Як тисячі людей погоджувалися під таким підписуватись? Я про тих, хто вилучав хліб чи возив євреїв до таборів тощо. Про роботу інфраструктури та забезпечення цих процесів. У нас знову маячить загроза голоду та Кремль з України вивозить зерно.

Лише сьогодні офіційно "РІА Новини" оголосили, що "ЛНР" відправила до Росії перші 650 тонн зерна. Ще додали, що у "республіці" ще багато цього хліба. Супроводжувалося це кадрами роботи завантаження зерна на ешелони.

Хтось це зерно вантажить, і хтось веде ці потяги, і хтось це зерно розвантажуватиме. Це не півтора землекопа та не особиста гвардія Путіна. Люди спокійнісінько обслуговують злочинні рішення і приводять у життя людоїдські плани. Прямо-дуже людожерські, як у книжках історії.

Тільки тепер це не історія, а реальність, і я дивлячись на ці потяги, і всю цю роботу з нинішньої крадіжки хліба з України чудово розумію, як були можливі, і Голокост, і Голодомор.

Їх проводили в дію не лише карикатурні комісари у шкірянках та ССівці з тотенкопфами. Як і цей вивіз хліба відбувається не тільки упирями із зе-свастиками на лобі.

Так, це знову до теми колективної відповідальності. Чому відповідатимуть не лише зе-упирі, а всі. Добрий працівник зерносховища чи душка машиніст, чи стрілочник, чи механік тощо. Всі вони гвинтики в цій пекельній машині.

Неможливо розібрати цю машину, не зачепивши ці гвинтики.