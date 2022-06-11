Український журналіст-міжнародник Іван Яковіна вважає, що незважаючи на обмежені ресурси України, артилерійську війну з росією вона точно має виграти

Прочитав великий текст артилериста-дроновода, який зараз воює проти України.

У нього багато скарг: снаряди підвозять різних калібрів, розконсервовані гаубиці працюють через одну, немає зв’язку з піхотою, величезні проблеми з безпілотниками — їх гостро не вистачає. Крім того, скаржиться, що артилеристи, що прибувають з Росії, часто взагалі не вміють ні воювати, ні маневрувати, ні маскуватися, ні навіть стріляти.

Каже, що українська артилерія набагато швидше, вміло та професійніше воює, використовуючи такі технологічні здобутки, про які в РФ часто нічого навіть не чули.

Під час читання тексту складається враження, що Україна, незважаючи на обмежені ресурси, артилерійську війну поступово виграє, і вже завдає ударів там, де раніше не могла собі цього дозволити.

Дуже приємно читати таке.