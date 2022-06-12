Треба не вимагати чогось від ЄС, а запроваджувати європейські правила життя у самій Україні

Експерт у питаннях економіки та тимчасово окупованих територій Юрій Смілянський спеціально для "Телеграфу" оцінив перспективи України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись у суботу, 11 червня, з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн, заявив, що відповідь Європейського Союзу на заявку України про вступ покаже – чи є майбутнє у самого ЄС.

Якщо мені не зраджує пам’ять, то влітку 2005 року представники чинної на той момент державної влади України роз’їхалися українськими регіонами з роз’ясненнями про привабливість проекту євроінтеграції України. Подібна зустріч проходила і в Сімферополі з представниками малого та середнього бізнесу, у якій я брав участь.

Виступаючи на цій зустрічі, я зокрема говорив про те, що спочатку треба навчитися жити за тими правилами, за якими живе Європейський Союз. Для цього треба європейські правила життя запроваджувати в Україні. Європейську систему відносин; роль та місце пересічного громадянина – відповідні європейським; стандарти якості життя; відповідальність влади перед суспільством тощо.

У свою чергу, влада, незалежно від каденції, воліла зберігати систему рівно розподіленої бідності в українському суспільстві, монополізм та корупцію як гарантовані інструменти самозбагачення. А проєвропейська риторика залишалася своєрідною "морквиною для ослика".

Минув час – і українська реальність залишається такою ж постсовковою, якою була 30 років тому. Результатів євроінтеграції особливо не видно, але якісь позитивні результати в цьому процесі можуть суттєво поправити рейтинг чинної влади.

І чинна влада починає повчати ЄС, як треба ставитися до України у питаннях її євроінтеграції. Подібна риторика нагадує ситуацію, якби якесь багатоквартирне подвір’я за якийсь період часу виробило для себе правила взаємин. У цьому дворі мешкають різні сім’ї. Хтось багатший, хтось – навпаки. Є свої нюанси, свій позитив та негатив. Але загалом усе гаразд і є перспектива. Кожна сім’я має однакову позицію. І ось у цьому дворі з’являється якийсь неповнолітній утриманець, який починає вимагати надати йому рівний статус із гарантією його утримання всім двором без прийняття зустрічних зобов’язань поведінки. У тому числі аргументуючи такі свої вимоги тим, що хулігани з сусіднього двору на нього постійно нападають і він, наражаючися на ці напади, захищає від хуліганів весь двір.

А оцінку двору та перспектив життя двору він дає по тому – дадуть чи не дадуть йому грошей на велосипед.

Приклад дуже перебільшений, але відображає суть наших євроінтеграційних процесів з точки зору переходу на європейську систему відносин або побудови в Україні системи відносин, схожої на європейську. Насамперед у системі соціально-економічних відносин. З усіма проявами цих процесів у вигляді ініціатив Безуглої, Гетманцева, Третьякової та інших "слуг народу" .