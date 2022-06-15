Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" оцінив ризики для України та світу

Зараз багато хто активно обговорює, що під час офіційного економічного форуму в російському Санкт-Петербурзі показали схему розділу "колишньої території України", яку нібито звільнили росіяни під час "спецоперації".

Або що путін порівняв себе з Петром I, говорячи про необхідність приєднувати до росії інші території.

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Або що подібні тези рухає перший заступник глави адміністрації президента росії Сергій Кирієнко.

Але послухайте – це триває вже вісім років! З усіх пропагандистських смітників рф. Росіяни мають стійке реноме божевільних.

Було б корисно, щоб з кожного з їхніх пропагандистських ток-шоу, що йдуть провідними державними каналами, адекватні люди брали ідеї, що озвучуються там, розбомбити, розділити, знищити світ – перекладали різними мовами і робили розсилку по всіх світових ЗМІ. Але оскільки цим ніхто не займався (включаючи, на жаль, і українських журналістів), Захід підійшов до цієї війни в абсолютно інфантильному, розібраному стані.

Тепер багато хто розуміє, що всі російські загрози, всі наші попередження про російські загрози – це не жарти, не хайп. Ми маємо справу зі свідомою політикою Кремля. А вона – це шантаж, нагнітання, звуження коридорів для мирного сценарію співіснування свідомої України (а глобально – і всього світу) з божевільною росією.

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Мирного сценарію вже не може бути. Все надто далеко зайшло. Вже ясно, що ні путін не відмовиться від своїх планів щодо знищення України як суверенної, самодостатньої держави. А жоден українець не відмовиться від свого права на життя.

Не можуть існувати наші дві країни поряд у їхньому нинішньому вигляді. І тут нічиєї не буде, як би комусь цього не хотілося. Є лише два варіанти – або ми переможемо, або нас знищать.

Мій прогноз, що США кинуть усі сили, щоб допомогти нам. Там на горизонті маячить Китай із його планами щодо захоплення Тайваню. Всі просто дивляться, чим закінчиться все тут. Щоб зрозуміти, як далі поводитися. Які є правила? І чи є вони…

Якщо зараз США, Британія, Україна дадуть слабину, то всьому світу настане кінець. Буде справжня м’ясорубка. Паде Україна – піде ланцюгова реакція, яку вже не зупиниш. Це буде точно Третя світова війна.