Політтехнологиня та журналістка Марина Данілюк-Ярмолаєва пояснила чому не треба звинувачувати захід у зволіканнях з поставкою озброєння та нарікати на його кількість

Друзі, несеться така антизахідна "зрада", що боюсь, що після завершення нинішньої війни у фаворі будуть любителі Росії, Китаю, екзорциста арестовича і знову легких рішень. І все це разом буде ломитись у нашу високу політику. Завдяки тьотям, які уперше почали читати хоч якісь політичні новини — усе це матиме шанс, бо ж демократія.

По-перше, жоден із наших західних союзників нас не зраджує. Але подумайте мізками, як довезти озброєння з Америки, не привертаючи увагу пацієнта, тобто РФ, яка полює за ним і кидає ракети по залізниці.

Друге. Економіка війни. Як довезти гігантські вантажі, якщо: а)літаками дорого і не скрізь навіть в Польщі є відповідна інфраструктура, б)дешеві і зручні переведення морем для нас нині нереальні через заблоковане Росією море. в) треба знайти відповідні літаки для перевезень — ми ж свою "Мрію" не змогли витягти і врятувати вчасно.

Три. А звідки ви вирішили, що отой озвучений пакет допомоги від США ще не прийшов чи буде єдиним. Кілька європейських країн регулярно нам помагають, не відсвічуючи списки допомоги у пресі. Та ж Польща — що саме вона передає, говорити не обов’язково. Знову ж таки — бо рашисти постійно погрожують їм то ескалацією, то ядерним ударом, то повторити Смоленськ-2010.

Чотири. Коли люди, які не є ані економістами, ані військовими заламують списки — "омєріка должна нам 100500 РСЗВ", такі писаки не розуміють, що скільки техніки може не бути в самій Америці. А по-друге, через те, що у нас роками плювали на стандарти НАТО — ми паралельно ще і вчимо команди, які будуть працювати на цій техніці. А це не 10 хвилин і не Василі з наливайки.

П’ять. Антизахідна риторика наших упиряток, на яких клейма ніде ставити — це кращий щит, щоб потім не виконувати обіцянки Байдену, МВФ і ЄС. Щоби потім тягнути нас усіх до Росії, Китаю і екзорцистів із легкими рішеннями.