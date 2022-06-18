Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш розповів, як слід розуміти донбаські заяви на путінському форумі

У п’ятницю, 17 червня, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ), прозвучала низка заяв, які мають пряме відношення до Донбасу.

Так, російський президент володимир путін цинічно заявив, що не хоче перетворювати на руїни українські населені пункти, звинуватив ЗСУ в обстрілах Донецька (хоча є свідчення, що стріляють по місту з окупованої території), а також запевнив, що штурмувати укріпрайони української армії на Донбасі недоцільно. Мовляв, "ведеться робота із заходу в тил до цих формувань". Ну і – традиційно заливав, що метою "спецоперації" є "захист мешканців республік Донбасу".

Якщо метою "спецоперації", як запевняє путін, був лише Донбас, росіяни не будували б третьої лінії укріплень у Херсоні. Адже Херсонщина до Донбасу не належить. Хоча можна припустити, що у Кремлі сподівалися на повне захоплення Запорізької та Херсонської областей. Але, навіть не захопивши їх повністю, вони можуть приєднати ці контрольовані рф території цих регіонів до так званої "ДНР" — і це вважатиметься для них однією "республікою".

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Раніше ми чули заяви путіна, що "Азовсталь" у Маріуполі не атакуватимуть. Мовляв, треба закрити їх так, щоби муха не пролетіла. І того ж дня, як і раніше і пізніше, були бомбардування – у великій кількості. Отже, путінські заяви – це заяви хворої людини, яка говорить одне, а робить інше. Який хоче здаватися розумним та гуманним, а потім з його благословення російські окупанти творять жахи, які ми бачили у Маріуполі, під Києвом тощо.

Цікавим став і виступ на форумі президента Казахстану – Касим-Жомарт Токаєва. Буквально в обличчя путіну він заявив, що не визнає так звані "ДНР" і "ЛНР". Представники яких також були на форумі.

Абсолютно логічна заява з огляду на те, що в Казахстані чудово розуміють небезпеку того, що відбувається. Проєктують ситуацію в Україні на себе. Зокрема, саме тому казахська влада не може, як би того не хотілося путіну, визнати "ДНР", "ЛНР", Абхазію, Південну Осетію та інші квазіутворення, створені рф. Інакше буде створено прецедент для появи квазіутворень на території Казахстану. Тож позиція Токаєва тут зрозуміла. І зумовлена інтересами його держави. А ці інтереси зараз – дистанціювання від проблем, що створюються росією.