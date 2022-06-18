Президент аналітичного центру "Політика", народний депутат України VIII скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов прокоментував виступ президента рф володимира путіна в Санкт-Петербурзі

Виступ російського президента на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 17 червня був інформаційно менш наповнений, ніж очікування цієї події.

Можливо, головним меседжем була поява путіна на публічному форумі, що мало б нівелювати чутки про стан його здоров’я.

Зміст виступу засвідчив відсутність глобальної стратегії для російської держави. З одного боку, оголошено про розрив із Заходом та фактично відмову від участі у західному цивілізаційному проєкті.

З іншого боку – не запропоновано зрозумілої альтернативи. І явно простежується бажання скасувати західні санкції та повернутися до економічних відносин довоєнного формату.

Економічні заходи, що пропонуються, можуть частково компенсувати втрати від санкцій – і то на короткий термін. Росія не готова до життя в економічній ізоляції, а союзників у неї не з’явилося, що свідчить дуже низький рівень міжнародного представництва в Санкт-Петербурзі. У відеозверненні китайський лідер Сі Цзіньпін говорив більше про філософські речі, а президент Казахстану зі сцени закликав не визнавати сепаратистських квазіутворень.

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Особливо чітко виявилася політична ізоляція росії на тлі подій у Києві в ті самі дні. Президент Володимир Зеленський приймав у своєму офісі світових лідерів та домігся від них рішення Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Україна дедалі більше інтегрується у західні структури, має чітку стратегію євроінтеграції, а росія закривається від світу. Економічні санкції проти рф буде продовжено, а політична ізоляція триватиме. Захід не піддається газовому та продовольчому шантажу. Звичайно, європейська економіка переживає проблеми, але Європі не загрожує крах, про який говорив у своєму виступі путін.

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