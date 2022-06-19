Військовий оглядач Олександр Коваленко, відомий у мережі як "Злий одесит", прокоментував інформацію про відставку командувача ВДВ ВС рф Сердюкова та ганьбу російської десантури в Україні:

Зараз тільки й розмов, що про російського генерала-полковника Андрія Сердюкова, якого нібито відправили у відставку через великі втрати серед російських десантників на війні в Україні.

Можливо, це і так. Але не думаю, що справа саме у втратах.

Хочу нагадати, що російська армія одна з тих, у складі яких одна з найбільших у світі десантних компонентів, як повітряного десанту, так і морського.

Власне, за майже 4 місяці бойових дій в Україні російська армія здійснила в Україні 30 операцій з повітряного десантування і лише 1 була успішною.

Тобто країна з однією з найбільших у світі десантних компонент у своїй армії не змогла цю компоненту ефективно застосувати? Такої ганьби російські ВДВ ще ніколи не знали, але в Україні їх опустили як жалюгідне шапіто, за що, як на мою думку, і міг поплатитися Сердюков.

До речі, є ще російська морська піхота, яка взагалі не здійснила жодного десантування, що теж дуже показово. Але це вже зовсім інша історія.