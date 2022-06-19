Радник міністра оборони України Олексій Копитько коментує постачання західної зброї Україні:

Ефір наповнений сигналами (українськими та західними) щодо того, скільки/чого нам треба та скільки зброї нам уже надали партнери. З наступними криками на тему "мало/багато"! Запишемо до стовпчика.

1. Не варто надто бурхливо реагувати на будь-які цифри, які ви чуєте, ПОЗА КОНТЕКСТОМ.

Коментарі на тему (не)достатності поставок – це сплески над водою, які є відображенням багатошарової та бурхливої філософської дискусії з елементами мордобою, що безперервно йде під водою.

Детальної виразної комунікації з цього приводу не буде. Вона просто неможлива. Емоціями тут не допомогти. А ось спокійний розгляд оприлюднених фактів підказує.

2. Я вже побіжно зазначав, що обидва твердження — "нам дали багато" і "нам дали вкрай недостатньо" — правдиві. Питання лише тому – який критерій ви використовуєте для оцінки?

Єдиний правильний критерій — це відповідь на питання "щоб що?".

Багато – щоб що? Недостатньо – щоб що?

Дивимось на цифри.

3. Російська армія зазнала великих втрат, але в неї ще величезні запаси зброї та техніки.

Командувач сил логістики Сухопутних військ бригадний генерал Володимир Карпенко заявив, що з 24 лютого ми втратили приблизно 400 танків, приблизно 700 гармат артилерійських і приблизно 1300 одиниць бронетехніки.

Якщо взяти цифри, які оприлюднив голова ОКНШ генерал Марк Міллі, та додати, що 1) ми не лише отримуємо допомогу, а й купуємо техніку; 2) ЗСУ не лише втрачають, а й захоплюють ті ж танки, виходить таке:

наразі у нас майже стільки ж танків, як і було;

ми просіли в кількості бронемашин та знарядь;

снарядів у нас більше, ніж було до 24 лютого.

Це відповідь, чому наша армія не закінчується. Вона відновлюється постачанням.

І ось тут питання – щоб що?

Який, по суті, є укороченою версією питання "а що таке перемога у цій війні"?