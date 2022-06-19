Мало чи багато зброї дають Україні? Давайте розберемося спокійно - Олексій Копитько
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Радник міністра оборони України Олексій Копитько коментує постачання західної зброї Україні:
Ефір наповнений сигналами (українськими та західними) щодо того, скільки/чого нам треба та скільки зброї нам уже надали партнери. З наступними криками на тему "мало/багато"! Запишемо до стовпчика.
1. Не варто надто бурхливо реагувати на будь-які цифри, які ви чуєте, ПОЗА КОНТЕКСТОМ.
Коментарі на тему (не)достатності поставок – це сплески над водою, які є відображенням багатошарової та бурхливої філософської дискусії з елементами мордобою, що безперервно йде під водою.
Детальної виразної комунікації з цього приводу не буде. Вона просто неможлива. Емоціями тут не допомогти. А ось спокійний розгляд оприлюднених фактів підказує.
2. Я вже побіжно зазначав, що обидва твердження — "нам дали багато" і "нам дали вкрай недостатньо" — правдиві. Питання лише тому – який критерій ви використовуєте для оцінки?
Єдиний правильний критерій — це відповідь на питання "щоб що?".
Багато – щоб що? Недостатньо – щоб що?
Дивимось на цифри.
3. Російська армія зазнала великих втрат, але в неї ще величезні запаси зброї та техніки.
Командувач сил логістики Сухопутних військ бригадний генерал Володимир Карпенко заявив, що з 24 лютого ми втратили приблизно 400 танків, приблизно 700 гармат артилерійських і приблизно 1300 одиниць бронетехніки.
Якщо взяти цифри, які оприлюднив голова ОКНШ генерал Марк Міллі, та додати, що 1) ми не лише отримуємо допомогу, а й купуємо техніку; 2) ЗСУ не лише втрачають, а й захоплюють ті ж танки, виходить таке:
- наразі у нас майже стільки ж танків, як і було;
- ми просіли в кількості бронемашин та знарядь;
- снарядів у нас більше, ніж було до 24 лютого.
Це відповідь, чому наша армія не закінчується. Вона відновлюється постачанням.
І ось тут питання – щоб що?
Який, по суті, є укороченою версією питання "а що таке перемога у цій війні"?
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