Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко пояснив причину ракетних обстрілів України з боку рф, що значно почастішали

Київ і Черкаси приймають, вже після вчорашньої хвилі стосовно Десни та навколо Житомира. Очевидно, подарунки по штабах РФ дійшли до адресата і зробили неприємно.

Вже тече в мережу відео, де у росіян горять понтони, посічені автостоянки авто, вивалені фасади біля будівель, порубані БТР.

Склади в Хрустальному, нафтовидобувні вишки, удари по Зміїному, буксир, склади та бази в межах Донецька. Самурай з високоточною зброєю подібний до самурая без високоточної зброї, але тільки з нею.

У відповідь кремлівські січуть ракетами, багато з яких на пару субот старші за мене. З точністю кілька крейсерів туди-сюди.

Звісно, ракети – не панацея. Навіть найсучасніші. Ізраїль міг всадити реально високоточну ракету в Лівані в кожен сортир, міст, склад бойовиків та адміністрацію. Тим більше, що ліванці порівняно з нами не мали ППО взагалі.

Але завдання це вирішити в регіоні не допомогло — кожен зруйнований будинок і розбитий завод лише збільшували приплив охочих піти до структур, що протистоять Ізраїлю. І не лише через ідеологію, а тому, що треба було їсти, а їсти під час війни дають в армії. Замкнуте коло. Якби можна було виграти війну ракетними ударами, США не вийшли б з Афганістану та Іраку, а саудити вже б закінчили в Ємені.

Щоправда, тим, хто залишився під завалами і підмітає зараз шибки зі своїх кухонь, від цього не легше. Що тут сказати? Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги — вона репетує не для того, щоб дратувати, а щоб рятувати життя. Звикайте жити у новій реальності. У якій треба проєктувати будинки з бомбосховищами та відстібати 20-30% на оборону. Раз вже не дійшло у 2014-му, дійде в 2022-му.