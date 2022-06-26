Політолог і військовий експерт Дмитро Снєгирьов прокоментував ситуацію у Чорному морі після поставок Harpoon в Україну

23 травня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Данія надасть берегову пускову установку для ракет Harpoon для захисту узбережжя України. Отримання установок цих комплексів дозволить ЗСУ не тільки прикрити чорноморське узбережжя, а й вигнати окупантів зі Зміїного – це ключ до розблокування портів і розв'язання продовольчої кризи.

Із отриманням протикорабельних ракет Harpoon ЗСУ зняли з порядку денного питання можливих десантних операцій росіян на чорноморському узбережжі.

Зазначу, що США пообіцяли передати Україні ще дві установки Harpoon, при чому йдеться про зброю наземного базування.

Тут я маю пояснити окремо. Дуже багато було експертів, які плуталися з дальністю ураження. Власне Harpoon можуть використовуватись з літаків, кораблів, берегових комплексів, а також підводних човнів. Саме тому ракета має різні індекси: AGM-84 — для повітряної, RGM-84 — для морської або наземної версії та UGM-84 — для пуску з субмарин.

Сучасна версія ракети- Block II. У серійному виробництві знаходиться з 2011 року. Ця версія має стійкість до радіоелектронних завад противника, крім того, включено блок супутникової навігації.

Наведення ракети здійснюється в дві стадії. Спочатку ракета слідує за курсом, встановленим раніше, на надмалій висоті в бік цілі. У розрахований момент вона ініціалізує активну радіолокаційну головку самонаведення для пошуку цілі в секторі радіусом 45 градусів від напрямку польоту.

Враховуючи те, що в Україні підводного флоту практично немає, а з авіацією є проблеми, було вирішено постачати нам варіант берегового ракетного комплексу, більш відомого за скороченою назвою HCDS. Цей комплекс стояв на озброєнні у Данії. Склад батареї: машина управління, дві пускові, два електрогенератори, та вочевидь машини заряджання та транспортні машини.

Наразі ми отримали ці комплекси. За Military Balance комплекс має дальність пуску у 124 км. Це дозволяє не тільки прикрити чорноморське узбережжя, а й вирішити питання острову Зміїний.

Наразі саме базування росіян на Зміїному є найбільшою проблемою для чорноморських портів Одещини та дозволяє окупантам перекрити вихід у територіальні води Румунії й відповідно гирло Дунаю.

Оце і буде відповіддю для вирішення продовольчої кризи. Відстань до острову Зміїний дозволяє ефективно використовувати Harpoon. Тому командування чф рф уже зрозуміло, що їм потрібно триматися на певній відстані від Зміїного.

Нагадаю, Сили оборони України уразили російський буксир "Василий Бех" під час транспортування на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК ТОР. За даними ЗМІ, буксир був уражений протикорабельною ракетою Harpoon.

За інформацією місцевих джерел, 20 червня були завдані нищівні удари по тимчасово окупованому острову Зміїний, куди раніше росіяни звозили свою техніку для контролю частини Чорного моря.