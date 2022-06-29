Експерт Інституту постінформаційного суспільства, медіаексперт Дмитро Золотухін спеціально для "Телеграфа" розповів, як Україна може перешкодити проведенню псевдореферендумів на окупованому півдні країни

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти призначили псевдореферендум про анексію росіянами Донецької області на 11 вересня.

Також окупанти знову заговорили про проведення референдуму в Херсонській області.

Рішення про "референдуми" було прийнято кілька тижнів тому, після візиту до Мелітополя та Херсона Сергія Кирієнка — першого заступника глави адміністрації президента рф, який став новим куратором окупованих територій.

Як говорилося раніше, якщо путін бачить себе реінкарнацією Петра І, то Кирієнко, певне, вважає себе царицею Катериною, яка приєднала до Російської імперії Таврійську губернію, тобто південь України.

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11 вересня обрано невипадково. Саме в цю дату (друга неділя вересня) відбудеться єдиний день голосування в росії, на якому обиратимуться ряд глав суб’єктів федерації. За те, щоб цей день пройшов добре і за планом, — відповідає саме Кирієнко.

Його підлеглі набирають політтехнологів для роботи у регіонах. І, зокрема, для роботи на окупованих територіях. Однак політологи навіть за нечувані гонорари не поспішають їхати під обстріл.

Це говорить про те, що референдум буде повністю намальований. І цю картинку Кирієнко представлятиме путіну та народу росії як підтвердження своїх амбіцій зайняти місце царя.

Навіть в умовах "намальованих" результатів "референдуму", Кирієнку доведеться задобрювати населення.

Так, наприклад, губернатор Санкт-Петербурга вже почав готувати мешканців міста до того, що бюджети йдуть не на потреби городян, а на відновлення Маріуполя.

Розробляються рішення про безоплатний та безбар’єрний (тобто без іспитів) вступ випускників, які проживають на окупованих територіях України до будь-яких вузів росії.

Це вже викликало скандали у російських містах. Росіяни не розуміють, чому вони повинні жертвувати своїми інтересами та майбутнім своїх дітей заради рішень, до прийняття яких вони не мали – і не матимуть жодного відношення.

Проте, ні Кирієнко, ні путін не має іншого виходу, окрім як продовжувати гру до кінця. Бо інакше відсутність результатів війни битиме по легітимності російської влади все сильніше і сильніше.

Для України єдиний варіант перешкодити референдуму – отримати від Заходу необхідну зброю, щоб досягти своєї мети військовим шляхом.

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