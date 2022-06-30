Нардеп V, VI та VII скликань, екс-заступник голови Радміну Автономної Республіки Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко вважає, що росіяни втратили стаціонарний крейсер, на який вони перетворили острів Зміїний

У четвер, 30 червня, українські військовослужбовці відбили у російських окупантів острів Зміїний, що належить Одеській області.

Вже відомо, що у поверненні острова важливу роль відіграла нова українська зброя – гаубиці "Богдана".

Те, що відбувається зараз з островом Зміїний, майже рівноцінне потопленню флагмана Чорноморського флоту Росії — крейсера "Москва".

Можна сказати, що вдруге їхній крейсер потонув. Але тепер у вигляді російських озброєнь та установок на Зміїному.

Флагман Чорноморського флоту, що пішов на дно, мав величезні вогневі можливості (ракети могли дістати практично в будь-яку точку на території України) і потужну протиповітряну оборону (яка, втім, не вберегла його від випущених нами торпед).

Крейсер "Москва" міг прикривати масштабні операції, у тому числі щодо можливого десантування російських військ під Одесою та в районі Бессарабії.

Своєрідною заміною знищеному флагману росіяни намагалися зробити Зміїний. Звідки їх зараз просто вибили. Протягом 10 днів ЗСУ послідовно, масовано прасували острів.

У тому числі, потопили буксир океанського типу "Василь Бех", водотоннажність якого була трохи меншою, ніж у крейсера "Москва". Для російського флоту – ще одна серйозна втрата.

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Внаслідок таких дій збройних сил України росіяни не змогли утримати Зміїний. І змушені були звідти йти. Тим самим істотно (в рази!) знижено можливості Чорноморського флоту Росії прикривати можливі операції з десантування з моря на узбережжі Одеської області.

Ну, а смішні виправдання росіян у стилі "ми самі відійшли" — з того, що крейсер "Москва" сам потонув.

Наголошую, видавлювання агресора з острова Зміїний – дуже серйозний результат. Це, звісно, невелика частина української території. Але стратегічно надзвичайно важлива.

Ми не просто відвоювали частину своєї землі, а й ліквідували суттєву загрозу можливих десантних операцій противника. І, по суті, позбавили росіян якогось стаціонарного крейсера, на який вони перетворили острів Зміїний.