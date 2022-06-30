Заступник гендиректора телеканалу ATR журналіст Айдер Муждабаєв вважає, що Сирія продемонструвала світові, що її по суті не існує

У середу, 29 червня, Сирія на вимогу росії визнала "незалежність" так званих "лднр".

Нагадаю, що росія зробила це 21 лютого, а вже 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Своїм нинішнім визнанням донбаських псевдореспублік Сирія продемонструвала, що її, як і їх, по суті, не існує. Що вона повністю окупована росіянами. На такий крок як визнання "лднр" не пішли навіть військові союзники рф з ОДКБ. Це свідчить, що суверенітет у Сирії відсутній. Що Сирія є плацдармом росії для розвитку агресії. І про це варто задуматися тим же Туреччині та Ізраїлю.

Я завжди казав, що путін не дарма прийшов до Сирії. Як не дарма прийшов у Крим. Він створює нові плацдарми для терору.

Цей новий сигнал із Сирії має нарешті розкрити світові очі. Дати зрозуміти, хто є спонсором тероризму в усьому світі. І якого шаленого російського ведмедя Туреччина та Ізраїль мають між собою. Це є загальна загроза. Не лише для них. Не лише для України. Для всього світу.

Це ще сигнал SOS від усього сирійського народу, який вчасно не почули у світі. І тепер мільйони сирійців – у жахливому стані, а світ під загрозою нових атак з боку терористичної росії.

Я повторював і повторюватиму – як тільки світовою спільнотою буде вирішено питання з росією, зникнуть практично всі терористичні угруповання, про які ми чули. У нинішньому вигляді рф має перестати існувати. Лише так можна перемогти тероризм, що вона активно плодить, спонсорує, яким вона керує.

Раптом в один момент усім політикам стане зрозуміло, хто стоїть за курдськими терористами, арабськими терористами й так далі.