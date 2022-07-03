Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував нічні вибухи у Білгороді:

Про діалектику.

Російські ЗМІ пишуть, що в результаті "гучних звуків" у Білгороді загинуло 5 людей та ще 4 поранені. У білгородських чатах пишуть перелякані люди: "Ніхто не знає, що сталося?" Пишуть, мовляв, затишно пішли спати, і тут таке.

Спати не дають! Бідолашні, вони не знають, що п’ятий місяць у них під носом йде страшна спустошлива війна.

Гучні звуки це дуже тривожно. Коли немає війни і РФ бомбить саму себе — це теж незатишно, я згоден. Але тільки нагадаю, що той, хто сіє одразу бурю, той пожинатиме нескінченний жах. Пора б громадянам РФ це зрозуміти, підняти свої д*пи і запитати зі своєї влади.

Я зараз не про російських активістів, так, я про пересічних громадян.

На фото нижче карта Попасної, складена педантичними та прискіпливими німецькими військовими: вони позначили червоним кожен повністю зруйнований будинок. Міста просто немає — російські тупо стерли його з лиця землі. Фізично знищили.

Карта Попасної

Це до теми "визволення" Донбасу та всіх цих кулсторі "де ви були вісім років, коли бомбили бомбас!!!11"

Якщо російський люд не почне питати зі свого божевільного печерного гобліна, навіщо він розв’язав війну та геноцид, навіщо вбиває цивільних України десятками тисяч і стирає міста з лиця землі, тоді "гучні звуки" в Росії будуть дедалі частіше.

Росіяни не хотіли платити своєю свободою і спокоєм для того, щоб зупинити геноцид, що вчиняється їх державою, тоді платитимуть своїм життям.

Це дуже проста діалектика — простіше не придумати. На кожну російську криваву "тезу", обов’язково буде українська антитеза.

Russia delenda est.