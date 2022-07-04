Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков про чесність командування української армії з народом:

Просто на всяк випадок нагадаю 2 моменти.

Перше це те, що наше армійське командування із нами максимально чесне — на скільки це можливо в умовах війни. Перш за все в постійних щоденних зведеннях ГШ, які передають стан справ на фронті. Це безпрецедентна річ.

Друге це те, що як для умов війни циркуляція інформації в нас максимально вільна. Особливо коли мова про реальний стан справ на фронті.

Тому цінуйте перше і не зловживайте другим, вважаючи, що тєжко лише нашим армійцям. Наші армійці роблять все щоб ворогу було максимально некомфортно на нашій землі.

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