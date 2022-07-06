Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко прокоментував рішення Вадима Новинського скласти повноваження нардепа

На мій погляд, нардеп і бізнесмен Вадим Новинський, який повідомив у середу, 6 липня, що вирішив скласти повноваження народного депутата, оскільки планує зосередитися на служінні Українській православній церкві московського патріархату та зайнятися певними гуманітарними проєктами, був і залишається п’ятою колоною. І, швидше за все, його ведуть спецслужби росії. І він цього не може не розуміти.

Думаю, він вважає, що відмова від депутатства стане гарним інформаційним приводом. Мовляв, дивіться, він не такий, як усі, не тримається за мандат… Це привертає увагу.

Навряд чи Новинський піде з політики. Швидше на уламках ОПЗЖ, Оппоблоку та інших проросійських партій, заборонених в Україні, створюватиме щось нове. Такий собі ребрендинг з опорою на московський патріархат. Точніше, те, що від нього залишилося.

Фактично ми побачимо ребрендинг промосковських сил.

Припускаю, що нині Новинський начебто відійде від політики. Займеться начебто суспільним життям. Але насправді створюватиме спочатку якийсь новий громадський рух, а потім і нову політичну партію під дахом московського патріархату. Після чого спробує завести її до наступної ВР хоча б із 5-6% відсотками. Що, як на мене, буде дуже проблематично.