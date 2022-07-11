Народний депутат України VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр (Олесь) Доній спеціально для "Телеграфа":

Міністр оборони України Олексій Резніков днями розповів про підготовку до звільнення південних областей України. Мовляв, є відповідний наказ президента Зеленського.

А віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук навіть звернулася до мешканців окупованих Херсонської та Запорізької областей із закликом евакуюватись.

Мовляв, скоро ЗСУ можуть розпочати наступ.

Впевнений, що кожен нормальний український громадянин мріє про звільнення українських територій, і Півдня зокрема, включаючи Херсон, Маріуполь, Севастополь (Ак’яр), Феодосію (Кафу). Кожен нормальний українець радіє успіхам українських військ, особливо інформації про звільнення того чи іншого населеного пункту. Тому заяву міністра оборони Резнікова про доручення деокупації Півдня частина українців сприйняли і прокоментували з певною ейфорією: "Нарешті почалося! Нарешті наступ!"

Читайте також: Категорія Україна Контрнаступ ЗСУ можна провести швидко: генерал назвав терміни та умову В українців зараз є темп і бажання вибити росіян із захоплених територій, проте потрібно більше зброї

Водночас така заява без реального наступу могла бути спрямована виключно на виклик позитивних емоцій. Бо якщо сприймати таку заяву через аналіз, а не емоції, виникає низка запитань:

а) Чому раніше не віддавався наказ щодо деокупації?

б) Якщо є завдання щодо деокупації, то де успішні дії з деокупації?

в) Чи обов’язково про плани наступу на тій чи іншій ділянці фронту повідомляти ворогу, щоб він краще підготувався та перекинув резерви на цю ділянку?

Тобто заява міністра оборони виглядає більше як емоційно-мотивуюча, ніж реальне інформування про напрямок майбутнього наступу.

Більш виваженою є заява віцепрем'єра Верещук, яка наголосила на необхідності евакуації українських громадян з Півдня України через ймовірну загрозу посилення ведення військових дій на тій території.

Але, знову ж таки, подібні заяви мають звучати не на п’ятому місяці російської відкритої агресії, а постійно. Українська влада має закликати до евакуації наших громадян з усіх окупованих земель (зі Східним Донбасом та Кримом включно), налагодити систему переселення громадян із прифронтової смуги.

У цьому сенсі слід звернути увагу на необґрунтовану критику заяви міського голови Миколаєва, який заявляв про небезпеку перебування громадян у місті та, відповідно, необхідності евакуації.

Представники місцевої та вищої влади не повинні бравурними заявами про безпеку перебування на територіях, що зазнають обстрілів фашистської росії, ставити життя власних громадян під загрозу. Тому громадянам з прифронтової смуги влада має забезпечити можливості для переїзду до більш безпечних регіонів.