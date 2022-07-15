Співзасновник Українського інституту майбутнього та Центру економічного відновлення Анатолій Амелін розповів, що потрібно прибрати у керівництва росії будь-які можливості для фінансування армії

На наступний тиждень посли Євросоюзу можуть затвердити черговий пакет санкцій проти росії.

А про ефективність чинних санкцій говорить продовження військової агресії росії. Це означає, що санкції є недостатньо ефективними.

Від продажу енергоресурсів росіяни продовжують отримувати значні фінансові ресурси. Вони мають профіцит платіжного балансу щомісяця приблизно 20 млрд доларів. Більш ніж достатньо, щоб покривати дефіцит бюджету, що утворився внаслідок санкцій, а також фінансувати агресію.

Плюс – ті санкції, які запроваджували щодо постачання технологій, росія намагається обходити (і частково це виходить) через паралельний експорт.

Так що існуючі санкції хоч і впливають, але, на жаль, недостатньо сильно для того, щоб позбавити росію здатності продовжувати агресію.

Що потрібно зробити?

Є кілька точок, якими слід посилити тиск.

Перше та основне – доходи від енергоресурсів. Якщо Європа не здатна раптово припинити постачання нафти і газу з росії, то вона може ввести мито, яке "з’їдатиме" всю маржу, що потрапляє до російського бюджету. Наприклад, якщо в бюджеті росії закладено 40 доларів за барель, то відповідно, всі ціни, що понад, повинні обкладатися митом. Наприклад, за ціною 100 доларів за барель, мито має бути 60 доларів. Таким чином, російський бюджет отримуватиме значно менше, його дефіцит зростатиме.

Природно (це вже не санкції, а дії глобальних лідерів), важлива інтенсифікація видобутку нафти та газу – та їх постачання ринку для заміщення російських. Та сама нафта рф займає не більше 10% світового ринку, так що витіснити її — суто технічні та політичні рішення.

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Ще потрібно відключення від SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі та здійснення платежів) ВСІХ російських банків, а не точково, як зараз. Так буде ізольовано фінансову систему країни-агресора.

Також необхідне посилення санкцій стосовно секторів, які безпосередньо чи опосередковано пов’язані з військово-промисловим комплексом. Йдеться про повну заборону постачання до росії всіх критичних матеріалів.

І, нарешті, слід запровадити санкції стосовно тих країн, які допомагають росії обходити ті чи інші обмежувальні заходи. Зокрема, Індія та Китай активно зараз закуповують російську нафту, хоч і з дисконтом. Усіх, хто допомагає рф обходити санкції, отримувати дохід, також мають підпадати під дію санкцій.

Головне завдання – знекровити російську фінансову систему. Прибрати у керівництва росії будь-які можливості для фінансування армії.