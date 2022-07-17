Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (відомий також як "Злий одесит") про те, що дасть Україні здобуття ЗРК NASAMS:

Отже. Україна отримає ЗРК NASAMS

Для розуміння з чим його їдять і що воно таке.

Заздалегідь, у 100500-й раз, але, схоже, не в останній, наголошую, що жодна ППО у світі не гарантує 100% безпеку від ракетного удару. Жодна! Це, щоб без шизофренічних ілюзій, до яких останнім часом багато хто схильний.

Тепер по фактам.

Україна отримає 2 батареї ЗРК, явно більш ніж впевнений, NASAMS 2.

Дані комплекси відрізняються використанням тактичних каналів передачі даних, таких як Link 16, Link 11, JREAP та покращеного наземного радара.

До складу батареї NASAMS 2 входять чотири установки, з яких 3 пускові установки LCHR, кожна на шість пускових для ракет AIM-120 AMRAAM, а також РЛС AN/MPQ-64F1 Improved Sentinel і одну машину Центру розподілу вогню та одну машину з електронно-оптичною камерою MSP500.

Система застосовує вдосконалений радар Sentinel з ширшим спектром частот, змінною швидкістю обертання та підвищеною здатністю виявляти та супроводжувати цілі. Шасі для радара універсальне. Кожен радар може обробляти та розповсюджувати дані самостійно, а також може бути підключений по радіоканалу, кабелю, через Multi Rolle Radio або через ТАДКОМ.

Електрооптичний датчик MSP500 від Rheinmetal оснащений лазерним далекоміром та ТВ-камерою, а також модернізованою термографічною камерою. Їх можна використовувати для пасивного запуску ракет, що неодноразово успішно продемонстровано на навчаннях.

Центри розподілу вогню (FDC) можуть утворювати мережу з географічно розподіленими датчиками і використовувати централізоване, або розподілене об’єднання даних для обробки радіолокаційних слідів і формування повної картини повітряного простору для офіцера тактичного управління (TCO).

Кожен командний пункт включає два кольорових дисплеї з інтерфейсом загального управління тактичними операціями на основі поставлених завдань. Система управління може від’єднуватись від датчиків, щоб стати менш помітною.

Оператори можуть перейти на роль централізованого керування, запустивши програмне забезпечення операційного центру (GBADOC). Додатковий автомобіль Tactical Control Center (TCC), аналогічний Batallion Operations Center (BOC) для оновлення Hawk XXI, включає третій командний пункт, який можна використовувати для цієї ролі.

Модулі управління можуть бути встановлені на різних транспортних засобах. Кожен модуль може автоматично визначати своє положення за допомогою електронного ехолота та GPS-приймача.

Але, не слід обманювати себе. NASAMS 2 це ППО малої та середньої дальності, а не великої. Незважаючи на те, що вона застосовує ракети AIM-120 AMRAAM, які в залежності від модифікації можуть вражати цілі на відстані до 180 км, у позиції "земля-повітря" їхня дальність ураження об’єкта — 50 км +/-.

Також відзначу, що NASAMS 2 відрізняється від того ж, надмірно розрекламованого "Залізного купола" більш спрощеною інтеграцією в чужорідні ППО. Нагадаю, що в США в їхньому ПРО так і не змогли інтегрувати "Залізний купол", у той час як NASAMS увійшов як влитий. Для нашої ППО, пострадянського зразка, це ідеальний варіант як для локального захисту повітряного простору, так, у перспективі і більш глобального.

(Зі сторінки Коваленка в соцмережі Фейсбук)