Журналіст-розслідувач Максим Опанасенко пояснив, чому медійна тиша щодо роботи парламенту може наробити біди в Україні

Всі ті, хто шукає позашляховики, пікапи або ж взагалі хоч якийсь транспорт по Польщі, Німеччині, Британії — ви не там шукаєте. Навколо ВР концентрація новеньких Tahoe, Land Cruiser 300 і решти великого і дирчащого — підзашкалює.

Але цього ніхто не побачить. І не дізнається імена пасажирів тачок, зареєстрованих (от проблеми у людей, правда?) ось-ось, вже у 2022 році.. Ну бо якщо раніше нардепи відгороджувалися від уваги і запитань просто покерфейсами чи відвертою брехнею, то тепер їм і за це переживати не варто. ВР відгороджена бетонними плитами, протитанковими їжаками, поліцією etc. Немає камер — немає проблем.

Ти не можеш запитувати, ти не можеш отримувати коментарі, та ти навіть банально проконтролювати хто з нардепів реально приїжджає і працює, а хто існує просто у вигляді відданої колегам картки — не можеш.

"Ну так війна, може якийсь диверсант пробереться туди". Логіка в цьому є. До того моменту, поки не згадуєш, що нардепами в нас лишаються охоронець Медведчука Віктор Чорний, знаний патріот Юрій Бойко, "новоспечений" ГУРівець та бацьколюб Євгєній Шевченко і тд. Диверсанти щось назнімають стратегічного під ВР? Та вони всередині вже давно.

Мене бомбить. Дуже і дуже сильно. Бо видається, що ВР настільки зручно зараз працювати в такій тиші і медійному вакуумі, що розблоковувати роботу медіа тут не збираються.

Дійсно, в перші місяці журналісти майже всіх українських медіа переключили свою увагу на рсню. Окрім цього, діяв негласний принцип "окей, зараз цих не чіпаємо, війна, а інших все одно поки немає, нехай працюють". Але влада сама вже запрошує "до танцю" — темою очільника САП, темами кадрових перестановок, за якими не найкращий шлейф і тд.

Закриті реєстри, закрита ВР, "табуйовані" теми — це норма для початкового періоду. Зараз, через 5 місяців, з цього народжується не переживання за країну, а маленька і зручна диктатурка. Коли всі змушені будуть бачити і чути лише те, що можна буде показати і розказати. Дуже сподіваюся, що мені так лише здається. Бо в Україні так точно не вийде.

Але чим довше буде тиша — тим довше це продовжуватиметься.

Тому.

Олександр Корнієнко та Руслан Стефанчук — саме час створити механізм повернення журналістів в Раду. Механізм, який влаштує всі сторони, буде безпечним і тд. Я розумію, що вас влаштовує єдиний канал "Рада", якому дозволено працювати у ВР. Але нас ні, не влаштовує така ситуація.

Дмитро Разумков, бачив, що Ви вже підіймали цю тему.

Оригінал: Facebook Максима Опанасенка.