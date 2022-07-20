Навіть для путіна стали очевидними неуспіхи російських військових на українській землі - Сергій Гармаш
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Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш висловився про потенційні переговори Києва з москвою
Заяви про необхідність відновити переговорний процес звучать з боку росії на адресу України дедалі частіше. І, як правило, у традиційному для країни-агресора ультимативному ключі.
То президент росії володимир путін цинічно заявляє, що рф не воює з Україною всерйоз. І наголошує, що не відмовляється від мирних переговорів.
То помічник президента росії Юрій Ушаков запевняє, що якщо переговори відновляться, "умови для них зовсім інші", ніж ті, що обговорювали навесні в Стамбулі.
Ну і знову ж таки традиційно в небажанні вести переговори звинувачують виключно Київ. Як робить це глава російського МЗС сергій лавров.
Лякаючи по ходу справи новими анексіями.
Насправді по переговорах – все зрозуміло. Чим далі, тим більше шансів у Києва відвоювати тимчасово окуповані території. Відповідно, тим більше росії не вигідні відстрочені переговори. Сьогодні вона ще має можливість вести їх із позиції сили. Тому що росія окупувала наші території й продовжує наступ. А коли почнеться контрнаступ, коли ми почнемо масовано звільняти нашу територію, рф не матиме цих козирів. Тоді переговори мають відбуватися на компромісній основі. І вже Москві доведеться йти на компроміси.
Ну, а у переговорах тут і зараз поки що не зацікавлений Київ. Нам важливо перед цим звільнити якнайбільше своєї території.
І те, що зараз російські офіційні особи все голосніше говорять про необхідність переговорів або про те, що зараз вони вигідні Україні, а далі, мовляв, для Києва все буде лише гірше, – це свідчення того, що далеко не все йде за планом Кремля, що він почувається невпевнено. І що навіть для путіна стали очевидними неуспіхи російських військових на українській землі.
Звідси – спроби схилити нас до переговорів якнайшвидше.
Є й геополітичний момент. Таким чином росія намагається демонструвати свою нібито прихильність до мирних рішень конфліктів. Але це може бути розраховане хіба що на якихось маргіналів у Європі. Для нас це нічого не змінює. Ми не зацікавлені в переговорах, поки ми маємо слабкі позиції.
Президент Зеленський вже окреслив найближче майбутнє, коли наші позиції можуть посилитися. Поставлено ціль до нового року звільнити всі території на ситуацію до 24 лютого, коли почалося широкомасштабне російське вторгнення. Тоді він готовий (і на мій погляд це помилкова позиція) вести переговори про подальшу долю Донбасу та Криму.
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