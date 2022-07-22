Український письменник і журналіст Юрій Винничук розповів про відпочинок у Криму і дав свою оцінку майбутьому півострова

Я не знаю, коли Крим стане привабливим для людей, які вже встигли перед тим побувати за кордоном. Тих кілька трафунків, коли я там був, то був капєц.

Простий приклад. Болгарія. Років 10 тому. Ми замовили апартаменти, приїхали, взяли ключ в кнайпі і поселилися. Коли виселялися, занесли ключ до кнайпи. Це все. Господиню ми не бачили.

Пральку, холодильник, телевізор ми з собою не прихопили.

Європа. Взагалі не було спілкування з господарями. Лише код. Код, курча беля!

В Криму сервіс на нормальному рівні лише з боку киримли. При чому навіть їхня самса (тіпа біляші), яку вони продають при дорозі, прекрасна. Коли мені Андрій Курков ще до війни запропонував посмакувати нею, я мав осторогу. Ну, як? При дорозі? Але все було ок. А потім я купив таку саму в Симферополі в кнайпі – повне г*вно.

Тобто, якщо там хтось і влаштує курорт, то хіба киримли з турками.

А тепер читаю про провал курортного сезону в Криму і думаю собі: як мало треба, щоб підняти собі настрій в такий с*аний час!

Нє, не треба мені втирати про природу Криму. Якщо я їду відпочивати, то їду провітрити мізки. Просто лежати пляцком, купатися, читати дюдіки і пускати бульки. Куди я пускаю бульки не так важливо.

Жодних пірамід, розвалин Карфагену, спинання на Ейфелеву вежу, усіляких музеїв і ханських-султанських палаців.

І от це моє друге літо, коли я лежу пляцком на південному березі Маруньки. Позаминулого року через ковід було те саме. Я лежу в будяках, але це наші будяки. Я лежу в лободі, але це наша лобода. Наді мною мушки, але це наші мушки. А біля мене мій песик.

Нє, не так: НАШ песик. Бо коли я читаю вголос новини, то при словах "м-ль" або "к-п", він люто гарчить. Хоча я його цьому не вчив.

Тому: будьмо!

Джерело: Facebook Юрія Винничука.