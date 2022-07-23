Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець про оперативну ситуацію навколо н.п. Високопілля:

Отже, я дивлюсь хайп по Високопіллю продовжується…

Значить так…

ніякого оточення у ФІЗИЧНОМУ сенсі цього терміну у Високопіллі не має…

Насправді там є певна смуга території, південніше самого Високопілля, що прострілюється засобами ураження передових підрозділів ЗСУ, які протягом останніх тижднів змогли просунутись південніше дороги Іванівка — Високопілля, в районі н.п. Ольгіно…

З другого флангу, у районі села Потьомкіно українським підрозділам також вдалося просунутись на певну відстань південно-східніше Високопілля…і також ущільнити вогневий контроль за цією місцевістю.

Таким чином, тактична група російських військ у Високопіллі опинилась заблокованою з 3 (ТРЬОХ) сторін, а не зі всіх 4-х, продовжуючи утримувати за собою лише південніше та південно-західніше села оцю саму невелику смугу території…

Всього їх там ДО 1000 (зараз вже менше)…

Складається ця група в основному із російських військовослужбовців повітряно-десантних військ, а саме — 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади (до 1 БТГр), а також певної кількості в\сл 205-й окремої мотострілецької бригади та якоїсь кількості "мобіків" з бомбаських бантустанів (не більше роти). Цілком ймовірно там також можуть бути присутні військовики зі складу 10-ї окремої бригади спеціально призначення…

Кілька днів тому, я писав…що дебільне прагнення російського військового командування вперто утримувати невигідні та незручні у тактичному сенсі позиції та рубежі… ще зіграє з ним "поганий жарт". По суті, так і відбувається…

Отже, постачання та пересування по цій смузі території для російських військ, внаслідок суцільного вогневого контролю з боку ЗСУ, суттєво ускладнено (я би навіть сказав, майже припинилося). Але власне самого оточення, як такого, там не має…

Джерело: фейсбук-сторінка Костянтина Машовця