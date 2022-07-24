Як пов’язані удар ракетами по Одеському порту та проросійська заява Орбана

Експерт у питаннях політики, аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич спеціально для "Телеграфу" проаналізував суботні новини

Угорський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз нібито обрав неправильну позицію, підтримавши Україну та вставши між Києвом та москвою. На його думку, санкції проти країни-агресора – неефективні, а стратегія ЄС щодо росії має змінитися.

Ситуація безпосередньо пов’язана з обстрілом Одеського порту.

Таким чином, росія хоче змусити Україну розірвати щойно досягнуті домовленості – і через своїх лобістів у Європі почати просувати тези про недоговороспроможність України.

На даний момент росія пішла на певну політичну угоду. І намагатиметься продемонструвати, що вона – домовоспроможна. При цьому подрібнюватиме проблеми на кілька складових. Давай окремо домовимося щодо зерна. Окремо щодо Донбасу. Окремо щодо Криму. Окремо по Запорізькій області. Окремо по Харківській. Окремо по Херсонській. На кожному етапі вимагаючи якихось поступок від країн Заходу. Які лежатимуть поза формально підписаними домовленостями.

Нагадаю, що зупинення дії санкцій щодо експорту російських добрив – калійних, фосфорних, азотних – не вписано в угоду щодо зерна. Просто "вдало співпало", що у США відповідне рішення оприлюднили незадовго до домовленостей у Стамбулі щодо розблокування трьох українських портів.

Читайте також: Категорія Україна Угода щодо зерна підписана: озвучено чотири найважливіші для України моменти (оновлено) Текст документа буде опублікований у повному обсязі, а додаткових протоколів до нього не передбачається

Дивним чином збіглося із зерновою угодою і рішення Євросоюзу зняти бан на постачання до росії комплектуючих до цивільних авіалайнерів. При цьому створюється парадоксальна ситуація: росія не повернула літаки лізинговим компаніям, по суті їх вкрала, а ЄС каже – добре, ми постачатимемо запчастини для цих вкрадених літаків.

Тобто росія побачила, що можна намагатися так домовлятися. Відповідно вона продовжить діяти в тому ж ключі. Підтягуючи європейських лобістів, своїх адвокатів за кордоном, які просуватимуть потрібні кремлю тези. Орбан був і є одним із них. І таких буде десяток, представників ЄС. І чим більше їх, тим складніше Україні нейтралізувати подібні тези.

На даний момент є тільки перший дзвіночок. І це добре, що така дипломатична атака не розпочалася синхронно. Тут росія зробила фальстарт.

Ми маємо час подумати, як нейтралізувати ці погрози, як треба діяти. Завдання для РНБО України та вищого військово-політичного, дипломатичного керівництва.