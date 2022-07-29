Якщо в тебе тупе навіть ІПСО — все зовсім погано у твоєму ФСБ - Аркадій Бабченко
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Журналіст Аркадій Бабченко пояснив, у чому абсурдність заяв росіян щодо РСЗВ Himars, які отримала Україна
Тринадцять Хімарсів. Кожен не те, що на вагу золота - дорожче. Кожен бережуть, як зіницю ока. Кожен ховають, як не ховають Зеленського. Цілі для кожного підбирає розвідка. Кожне застосування – окрема військова операція. Місця зберігання боєзапасу охороняються сильніше, ніж золотий запас. Боєзапас лімітований. Маршрут продумується до хвилини. Точність – феноменальна. Застосування – разове, з найважливіших цілей мінімум оперативного рівня.
За останні два тижні ми з’ясували, що українці:
А. Продають Хімарси на Захід контрабандою через тунелі під Чопом.
В. Жахнули ними за тюремним бараком.
Ну, а який хр**. Чого б у перерві між знищенням стратегічного мосту та стратегічної нафтобази не вмазати по замшілій тюрязі. Чисто під каву. Завжди так роблю.
Якщо в тебе тупе навіть ІПСО (інформаційно-психологічна операція — ред.) — все зовсім погано у твоєму датському ФСБ.
І логіка ж найпримітивніша.
Але немає.
Джерело: Facebook-сторінка Аркадія Бабченка
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