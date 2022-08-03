Журналіст та блогер Сергій Лямець вважає, що владі потрібно саме зараз приймати непопулярні рішення

Найкращий час для реформ — просто зараз.

Саме посеред війни треба приймати непопулярні рішення. Різати економіку по живому, поки вона знерухомлена. Не буде кращого шансу навести лад у судовій, правоохоронній, антимонопольній, освітній, науковій та інших сферах. Після війни буде вже запізно, бо усі повернуться додому та зажадають грошей.

Бачу в цьому місію для чинного парламенту. Він вже ніколи не буде популярним, бо втратив свій рейтинг ще рік тому. Але "слуги народу" можуть зробити гарну справу та голосувати за необхідні непопулярні закони. Звісно, якщо цього захоче Зеленський та Офіс президента.

Якими мають бути реформи? — А яку країну ми будуємо? Саме під майбутню України тре розробити потрібні пакети реформ. Тобто, не ділити шкуру невбитого "плану Маршала", а дивитися у життя наших дітей.

У додатку до цього посту навожу поточний стан речей, проаналізований авторитетним виданням "Монополіст". Уряд Шмигаля шкрябає доходи та урізає видатки. Начебто багато дій, але усі дії залишаються в межах тієї самої довоєнної моделі. Висновок: уряд не має бути тим, хто пропонує реформи. Він здатен мислити лише косметично: трохи додати тут, трохи відрізати там. Сутність процесів він ніколи не змінюватиме.

Потрібна зовнішня сила. Зовнішній центр реформ. Якщо не здатні діяти самі — ну що ж, треба звернутися по домомогу до США. Лише дайте нам не Милованова, а справжнього Бальцеровича. Тоді з Зеленського — підтримка усього, що скаже Бальцерович.

Якщо не робити реформи просто зараз, на Україну чекає передбачуваний сценарій. Скінчиться війна, і в черговому двобої зійдуться лагері місцевих баронів (Єрмак, чиновники, олігархат) та західних лобістів. Ті й інші будуть пхати у владу військових/волонтерів/ломів. Далі почнуть домовлятися та пилити. А медійно влаштують чергові хвилі патріотичного екстазу. За два роки усі прокинуться та побачать, що с**ка. Ну і так далі.

Ви так хочете? Я — точно ні.

Джерело — Facebook Сергія Лямця.