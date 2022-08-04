Журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" прокоментував загрозу росії та Китаю для всього світу

Президент України Володимир Зеленський увечері 3 серпня зазначив, що суттєве зростання напруги у світі, яке спостерігається останніми днями на Балканах, на Тайвані чи Нагірному Карабаху, є наслідком того, що глобальна структура безпеки не спрацювала. За його словами, на ці проблеми Україна вказувала міжнародній спільноті з 2014 року, коли росія окупувала Крим та частину Донбасу.

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З початку повномасштабного російського вторгнення я готовий підписатися майже під кожним словом Зеленського. І в цьому випадку – він абсолютно правий. Руйнування російської системи глобальної безпеки – це речі, про які всі розумні люди кричали давно. Але їх ніхто не чув, бо вуха Західного світу були і частково залишаються заткнутими грошовими купюрами.

Сьогодні день народження Барака Обами (44-му президенту США, який обіймав цю посаду з 20 січня 2009 року по 20 січня 2017 року, виповнився 61 рік – прим. ред.). На мою думку, саме при цій людині було поставлено остаточну точку в руйнуванні глобальної системи безпеки. Якби в 2014 році Обама наказав американським кораблям блокувати Крим, на який напали росіяни, можливо, була б криза а-ля Карибська.

Але росія відійшла б.

Обама цього не зробив. І зруйнував остаточно все.

Якщо світ реально хоче врятуватися, він має усвідомити – час терапії та демонстрації сили минув. Настав час застосовувати хірургію, пускати в хід силу.

Очевидно, що Україна, яка сама протистоїть на полі бою російській агресії, має отримати безлімітний потік озброєнь і боєприпасів.

Цю війну справді можна закінчити нашою перемогою. Але лише за умови безмежного потоку в Україну допомоги партнерів у вигляді зброї, снарядів, ракет тощо. Українська армія воює героїчно. Але нам від понад 50 країн, що входять до формату "Рамштайн", потрібен, наголошую, безмежний потік озброєнь.

А щодо питання про страх ядерної війни (чи не натисне путін кнопку?), скажу – боятися цього так само безглуздо, як того, що якась машина раптом зб’є тебе на пішохідному переході.

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Якщо водій божевільний – його нічого не зупинить. Але треба робити все, щоб божевільні не сиділи за кермом.

А Захід цим шаленим водіям дав такі розкішні тачки! Допоміг відбудуватися та зміцнитися Китаю, завалив грошима росію – і та пустила їх на війну. А тепер у США та Європі хапаються за голови — як же так, як же так?!

А чого ви у своїх Гарвардах навчалися, якщо не побачили в росії загрозу – головну для всього людства? Як ви не могли спрогнозувати такого?!