Правозахисники звинуватили ЗСУ у створенні небезпеки для цивільних, але їхні висновки – це сильно спотворена картина

Вийшов черговий приклад небезпечної маячні, який періодично генерують міжнародні організації щодо нашої війни. Amnesty International написала, що наші військові своєю тактикою ведення війни створюють небезпеку для цивільних. Наслідуючи логіку AI, наші війська, замість оборони міст, повинні вийти в поле, вишикуватися свинею і чекати, поки росіяни перетворять їх на м’ясо. Проблема в тому, що потім росіяни прийдуть до цивільних і влаштують те, що влаштували в Бучі, Макарові та ще багато де.

Мене взагалі не перестає дивувати каша в головах міжнародників. Росіяни не дотримуються взагалі жодних правил. Тупо кладуть болт на всі конвенції. Обстрілюють Київ, коли у нас тусить генсек ООН. Обстрілюють із РСЗВ житлові квартали, половина Харкова розбита там, де крім житлової забудови нічого немає. Посилають нах*р усі ці вічно стурбовані організації.

У результаті виходить, що якась структура ООН або та ж AI готує огляд, але про росіян там практично нічого немає. Зате скрупульозно описані всі наші недоліки. Цю тактику вони застосовують із 2014 року. Росіяни їх не пускають, наші пускають, на виході звіт про те, як Україна неправа. Корисні ідіоти у чистому вигляді.

Виходить, що це мало не ми винні, що йде війна. Самі на себе напали. Тому що роль росії абсолютно незрозуміла. Хоча всім очевидно – якщо росіяни приберуться, всі небезпеки одразу зникнуть.

Зараз почнеться виття російських годованців по всьому світу. Хочу подивитися, хто з наших грантоїдів у це впишеться.