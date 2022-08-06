Заступник шеф-редактора OBOZREVATEL Ганна Молчанова про те, чому програш росії у війні — неминучий

Українців не перемогти. Можна когось вбити, але зламати – виключено. Це не пусте твердження, а констатація. Сьогоднішні реалії.

Я знаю тих, хто раніше потрапив у полон, зазнав тортур і зараз знову захищає нашу країну.

Знаю тих, хто думав, що своє вже відслужив і багато років жив мирним життям. Мав свій бізнес, сім’ю, яка не мала уявлення про його минуле тощо.

Я знаю тих спеців, які були травмовані під час служби і думали, що все. Намагався не згадувати пекла. Але ні – час настав.

Я знаю воїнів зі слуховими апаратами та навіть протезами. І вони, повірте, зараз займаються зовсім не "перекладанням папірців".

Про те, що вони роблять, потім напишуть книги.

Вони. Творять. Історію.

Чорта з два вам, росіяни, а не Україну.

#stoprussia

Джерело — Facebook Ганни Молчанова