Українські воїни зараз творять історію, їх не перемогти - Ганна Молчанова
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Заступник шеф-редактора OBOZREVATEL Ганна Молчанова про те, чому програш росії у війні — неминучий
Українців не перемогти. Можна когось вбити, але зламати – виключено. Це не пусте твердження, а констатація. Сьогоднішні реалії.
Я знаю тих, хто раніше потрапив у полон, зазнав тортур і зараз знову захищає нашу країну.
Знаю тих, хто думав, що своє вже відслужив і багато років жив мирним життям. Мав свій бізнес, сім’ю, яка не мала уявлення про його минуле тощо.
Я знаю тих спеців, які були травмовані під час служби і думали, що все. Намагався не згадувати пекла. Але ні – час настав.
Я знаю воїнів зі слуховими апаратами та навіть протезами. І вони, повірте, зараз займаються зовсім не "перекладанням папірців".
Про те, що вони роблять, потім напишуть книги.
Вони. Творять. Історію.
Чорта з два вам, росіяни, а не Україну.
Джерело — Facebook Ганни Молчанова
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