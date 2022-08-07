Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" оцінив останні переміщення сил рф, і який шанс вони дають для України

Перший тиждень серпня пройшов під знаками кількох важливих процесів у ракурсі російсько-української війни.

Основний — це перегрупування російських військ зі Сходу на Південний напрямок. Агресор посилює Херсонське угруповання військ, набиваючи його під зав’язку всім, що може зібрати з інших напрямів або переправити з Криму.

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На Східному фронті за фактом залишилася група, яка воює у Пісках, та дві групи, які активно штурмують Бахмут та Авдіївку. На більше ресурсів не вистачає. Це можна вважати тим чинником, який визначить наступний тиждень.

Концентрація військ противника на Херсонщині автоматично переносить туди усі основні процеси. Або російським військовим доведеться утримувати позиції за можливого українського наступу, або вони спробують штурмувати Миколаїв. Менш імовірно, що Одесу.

Але невдалий штурм Миколаєва з великими втратами для РФ загрожує великими ризиками українського контрнаступу на Херсон. Не знято з порядку денного завдання наступу на Запоріжжя. Що також потребує ресурсів, яких Кремлю на українському фронті вже не вистачає. Гарний момент для українського контрудару там, де росіяни не чекають.