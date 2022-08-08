Політолог, військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" пояснив останні військово-політичні маневри росії в Україні

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 7 серпня попередив, що якщо росія спробує влаштувати на тимчасово окупованих територіях псевдореферендуми, вона закриє будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом.

Тим часом, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що росіяни можуть прискорити підготовку до "референдуму" з метою анексії окупованих територій України.

На мій погляд, ймовірність проведення псевдореферендумів прискореними темпами викликає певні питання з огляду на відсутність контролю росіянами над територіями Донецької області (станом на 8 серпня 43-45% контролює українська влада) і навіть частини Луганської (менше 1%, фактично два населені пункти, все ще пручаються агресії). А без виходу на адміністративні кордони цих областей (нагадаю Інституту вивчення війни, що саме це було основною метою так званої "спецоперації") втрачається сенс "референдумів".

Щодо ймовірності проведення "референдуму" на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, то це знову ж таки сумнівно – у зв’язку з успішним характером контрнаступальних дій ЗСУ. Станом на 8 серпня на півдні звільнено близько 55 населених пунктів. Тобто територія можливого проведення референдуму скорочується.

Хороші новини і з Харківської області, де не лише зупинено просування Ізюмського угруповання противника, а й є певні поступи з боку ЗСУ.

Так що в умовах говорити про проведення деяких прискорених референдумів не доводиться.

Тим часом у практично повністю окупованій Луганській області йде підготовка до проведення дистанційного голосування, без формування виборчих дільниць, виборчкомів тощо. Над цим щосили працює відповідна комісія. При цьому вже розгорнуто й близько 500 виборчих дільниць. Але проведення "референдуму" виключно на окупованих територіях Луганської області чи частині Херсонської та Запорізької – не входить до стратегічних задумів росії. Вони хочуть захопити максимум територій, закріпивши за собою так званий сухопутний коридор Криму. І розширити свій вплив на усю Донецьку область. З погляду Кремля це має сенс для політичних торгів не лише з Україною, а й із країнами Заходу.

Тому невипадкова активізація бойових дій на усіх ділянках фронту. Росіяни намагаються максимально розширити можливості політичних торгів.

З цим пов’язана заява президента Туреччини Ердогана про можливість проведення мирних переговорів.

У цьому ж ключі можна розглядати міркування угорського прем’єра Орбана про те, що цю війну можна завершити переговорами між США та рф.

З тієї ж опери – закидання з боку колишнього канцлера Німеччини Шредера після чергового візиту до Москви. Він запевняв, що кремль нібито прагне переговорів.

Тобто, росія всіма способами, у тому числі через своїх явних і тимчасових союзників, зондує ґрунт для просування своїх умов у рамках гіпотетичних переговорів про мир. Йтиметься явно про територіальні поступки з боку України. На що ми, звісно, не готові.