У війні стався перелом, у путіна залишилося два козирі, і обидва погані - Віктор Бобиренко
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- Автор
- 2027
У путіна ще є шанси схилити перемогу на свій бік, але ціна буде зависокою
Про Новофедорівку
Інший ракурс.
Так, у нас вийшло цікаво постібатися з тупенького ворога.
Але мало хто помітив основне.
Старші 45 років пам’ятають, як нас учили в іще радянській школі: Сталінград – ета начала карєннова пєрєлома в вєлікайатєчєствєннайвайнє.
Ось. Саме там Красная армія перехопила ініціативу у Вермахта. Ну а після Курської дуги вже остаточно виявилося – Красная армія тепер вирішуватиме де і коли вона наступатиме.
Це називається: перехопити стратегічну ініціативу.
І ось ми її перехопили.
Тепер не ми ховатимемо наші літаки від можливих ударів – тепер це робитиме ворог.
Тепер ми битимемо по їх тилам, скупченням, штабам. Коли ми схочемо і де схочемо.
Ми вже давно це робимо. Але зараз це стало аж занадто очевидно.
Це корінний перелом у війні.
Війна перетнула свій екватор.
Тепер питання, коли саме посиплеться
Вермахт російська армія – питання часу.
У ворога залишилося два козирі: або жахнути тактичною ядерною зброєю для страху, або оголошувати на росії мобілізацію.
І перший і другий кроки для режиму путіна – погані.
Але інакше – ми можемо битися об заклад – росіяни посипляться до Різдва, чи після?
Коли проходите Екватор – спочатку усе непомітно.
Але потім виявляється, що замість Ковша у небі – Південний хрест.
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