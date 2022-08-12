У війні стався перелом, у путіна залишилося два козирі, і обидва погані

У путіна ще є шанси схилити перемогу на свій бік, але ціна буде зависокою

Про Новофедорівку

Інший ракурс.

Так, у нас вийшло цікаво постібатися з тупенького ворога.

Але мало хто помітив основне.

Старші 45 років пам’ятають, як нас учили в іще радянській школі: Сталінград – ета начала карєннова пєрєлома в вєлікайатєчєствєннайвайнє.

Ось. Саме там Красная армія перехопила ініціативу у Вермахта. Ну а після Курської дуги вже остаточно виявилося – Красная армія тепер вирішуватиме де і коли вона наступатиме.

Це називається: перехопити стратегічну ініціативу.

І ось ми її перехопили.

Тепер не ми ховатимемо наші літаки від можливих ударів – тепер це робитиме ворог.

Тепер ми битимемо по їх тилам, скупченням, штабам. Коли ми схочемо і де схочемо.

Ми вже давно це робимо. Але зараз це стало аж занадто очевидно.

Це корінний перелом у війні.

Війна перетнула свій екватор.

Тепер питання, коли саме посиплеться Вермахт російська армія – питання часу.

У ворога залишилося два козирі: або жахнути тактичною ядерною зброєю для страху, або оголошувати на росії мобілізацію.

І перший і другий кроки для режиму путіна – погані.

Але інакше – ми можемо битися об заклад – росіяни посипляться до Різдва, чи після?

Коли проходите Екватор – спочатку усе непомітно.

Але потім виявляється, що замість Ковша у небі – Південний хрест.