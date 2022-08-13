Голова Українського аналітичного центру, економіст Олександр Охріменко спеціально для "Телеграфа":

Повномасштабне вторгнення в Україну серйозно позначилося на російській економіці, відкинувши її на чотири роки назад лише за три місяці після нападу. Про це пише видання Bloomberg, оцінюючи ситуацію, що склалася як один з найтриваліших спадів в історії росії.

Думаю, дані відповідають дійсності. І санкції за агресію проти України, справді, відкинули рф назад. Але не розвалили її економіку.

На жаль, росіяни ще мають сили вести війну. І не думаю, що економічно якось можна на це вплинути.

Навіть якщо введуть газові чи нафтові санкції – найболючіші для росії – зробити це радикально і швидко Захід (насамперед – Європа) не зможе. Тому що вийшло замкнуте коло. З одного боку – запровадили санкції, з іншого – ціни на газ піднялися до одурення. До того ж, росія навчилася обходити деякі санкції. І бажаючих їй у цьому допомогти, на жаль, вистачає.

За допомогою санкцій виграти війну неможливо. Тому що економіки Європи та росії дуже пов’язані. І зараз саме європейська економіка втратила більше, ніж російська. Тому так складно даються нові пакети.

Економічними обмеженнями змусити росію капітулювати в найближчому майбутньому неможливо. Так, її можна відкинути назад. Так, вона втрачає. Але проблеми – не радикальні. Не здатні зупинити війну, яка продовжуватиме знищувати людей та економіку України.

Було б добре, якби нам дали ВСЕ, чого ми просимо (і що нам обіцяли) з озброєнь і не тільки. Але ж нам дають це дозовано. Потроху.

Тим часом економіка українська – у критичному стані. Без дотацій вона взагалі завалилася б.

На даний момент ми замість НАТО ведемо війну з росією. А НАТО вдає, що війни немає. А ми самі не можемо витягнути. Адже рф — величезна країна, у неї практично нескінченні ресурси. І виграти війну, борючись виключно на своїй території з противником, без інших фронтів союзників, отримуючи лише дозовану допомогу, несучи щоденні колосальні втрати, сподіваючись, що колись санкції себе покажуть – неможливо. Потрібно бути реалістами. І навіть за всієї нашої мужності та фактора своєї землі – ми не можемо за такої слабкої (будемо відвертими!) підтримки Заходу розгромити росію. Завдати їй нищівної поразки на полі бою. Тим більше, що сам Захід, схоже, боїться такого результату подій.

А санкції... Що санкції? Адже вони рикошетом б’ють і по Заходу. І той уже навіть послаблює деякі з них.