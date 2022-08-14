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Пентагон оцінив дії ЗСУ на 12 за 10-бальною шкалою. Дивно, що всіх це здивувало - Олександр Коваленко

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Олександр Коваленко Олександр Коваленко
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ЗСУ
ЗСУ

Військовий оглядач та блогер Олександр Коваленко (відомий також як "Злий одесит") про оцінку Пентагоном дій ЗСУ:

Сьогодні за день дав поспіль кілька інтерв’ю, присвячених тому, що Пентагон оцінив дії ЗСУ на 12 за 10-бальною шкалою.

Дивно, що це здивувало всіх.

На сьогоднішній день Україна це єдина країна у світі, яка взяла участь у повномасштабній війні з ворогом, що багаторазово перевершує її потенціал. Економічно, технічно, технологічно, фінансово, інформаційно та мілітарно.

Жодна країна у світі, в сучасній історії, не відчувала на собі саме такої масштабної агресії і не тільки вистояла під цим непомірним пресингом, але ще й дала здачі і почала тиснути у відповідь так, що цей агресор, колосальна брила, що займає 1-9-ю суші і перше місце у світі з природних багатств, зламався. Зламався, забившись у куток, нікчемно скулячи від нерозуміння того, як йому діяти далі, адже кожен наступний крок – патовий.

Але дивно навіть не це, а то чому це так усіх здивувало, особливо Пентагон.

Я чудово пам’ятаю, як у 2014 році ЗСУ розпочали АТО. Як після низки пропозицій України окупантам піти геть з нашої території почався наступ. Почався з масованого артилерійського удару по позиціях ворога, який одразу їх відкинув на кілометри.

Тоді я в 2014 писав про те, що в Пентагоні були вражені злагодженості дій та майстерності українських артилеристів, які за лічені дні вирішили цілу низку завдань щодо придушення та відтіснення супротивника.

І тоді мені було дивним це чути від США, адже дивно, що в Пентагоні не знали, що саме в Україні ще з часів СРСР була найкраща артилерійська школа.

У Пентагоні забули про богів війни в Україні, забули про старт АТО 2014-го, дивувалися тому, як ЗСУ вистояли проти росії 2022 року 3 дні, 7 днів, 2 тижні.

Може настав час не дивуватися, а набрати вже розумних аналітиків? А то Facepalm з безглуздою допомогою афганській армії, яка ніколи, історично, не була армією, а лише зборищем вівцепасів, все ще свіжа в пам’яті. Адже якби були тямущі аналітики в Пентагоні, пріоритети ще 2014 року були б розставлені зовсім інші.

А так – да. 12 із 10. І, я так думаю, навіть більше.

Джерело: сторінка Олександра Коваленка у соцмережі Фейсбук

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Теги:
#Україна #Росія #Війна #Пентагон #ЗСУ