Всі російські лозунги не пройшли перевірку ЗСУ, а українські – стали реальністю - Юрій Гудименко
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Лідер "Демократичної сокири" та військовослужбовець ЗСУ Юрій Гудименко пояснив, у чому різниця російської та української пропаганд
Зверніть увагу, що всі російські пропагандистські лозунги, слогани та кліше виявились повним ла*ном.
"Вторая армия мира" – хіба що загробного. Принаймні по кількості.
"Можем повторить" – нє, не можете.
"На Берлин" – ну якщо не через нас, то може бути, бо через нас затягнеться трохи, років на сімсот.
"У России два союзника: армия и флот" – і два вороги: командування власної армії і командування власного флоту. А ще паління на складах з вибухівкою.
"Все думали, что русские стоят на коленях, а мы просто зашнуровывали берцы" – …охоронцям Кадирова.
"Русские своих не бросают" – а кого таки кинули, то не свої.
І так далі, не пам‘ятаю, що там в них ще було.
Тоді як всі наші слогани ми зробили реальністю.
"Слава Україні" – є. Весь світ тепер знає, що ми скажені, як медоїди, і нас краще не чіпати. Про наші подвиги вже знімають фільми і пишуть пісні та книги – і це тільки початок.
"Героям слава" – є. І мертвим, і живим. На весь світ, знову ж таки.
"Україна понад усе" – доведено сотнями тисяч, які у найтемніші дні лютого стояли в чергах за автоматами, розуміючи, що на них насувається танкова армада і жити, можливо, залишилось декілька годин.
"Смерть ворогам" – в процесі.
На фото (в публікації нижче — ред.) – частина цього процесу. Ротація в Ірпінь, район "Жирафа", березень.
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