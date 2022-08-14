У Новофедорівці рвонуло невипадково. І росія де-факто визнала, що Крим – це Україна - Віктор Бобиренко
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Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" розповів, чому всі військові об’єкти росіян у Криму – законні цілі для України
Другий тиждень серпня видався досить спекотним у всіх сенсах. Але головний підсумок, як на мене, це удар по аеродрому "Саки" у Новофедорівці.
Після цього можна констатувати, що ми перехопили у росіян стратегічну ініціативу. Якщо порівнювати з Другою світовою, це як Сталінградська битва, яка, як нас навчали свого часу в школі, стала початком корінного перелому у тій війні.
Якщо раніше росіяни вирішували – що вони бомбитимуть, куди наступатимуть, де стрілятимуть, то тепер ЗСУ показали, що ми обираємо цілі. Ми визначаємо на який аеродром і коли щось прилетить.
При цьому ніхто не визнав, що саме ЗСУ завдали удару (у тому чи іншому вигляді) по Криму. Але всі, гадаю, все розуміють.
Росіяни зазнали удару по Криму, який вони вважають своїм. Ми цим ударом фактично дали зрозуміти, що всі військові об’єкти противника у Криму – наші законні цілі. І фактично росія також це визнала. Але вдала, що у Новофедорівці – випадковість, головотяпство, деякі суто внутрішні проблеми.
Нагадаю, що раніше російська влада вустами безлічі чиновників заявляла "не дай боже, на російську землю, включаючи Кримнаш, щось прилетить – ми вам… наша відповідь буде страшною".
І ось – рвонуло у Криму. Очевидно, не випадково. І що? І нічого.
Тобто їхні погрози, їх шантаж виявилися неспроможними. Росіяни в цьому випадку повелися як китайці з візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Китай тоді погрожував-погрожував, робив 122-е "китайське попередження", а по факту нічого не зробив.
Так і тут.
Як би голосно Росія не кричала, не погрожувала – по факту нічого не зробила.
Думаю, наступного тижня, попри такий удар по російській воєнщині та в цілому по іміджу росії, наступу ЗСУ не буде. Але продовжиться робота по тилах супротивника, по його штабах, по складах. На всіх напрямках. Не виключено, що знову щось рвоне у Криму.
Щодо росіян, то вони продовжать шантаж. У тому числі ядерний. Будуть як та мавпа з гранатою: "Ми такі погані, ми можемо й підірвати! Навіть АЕС! Якщо Україна та Захід не підуть на якісь поступки..."
Швидше за все, окупанти продовжать підготовку для процесу над "азовцями", який хочуть провести у Маріуполі. Це, думаю, вони готують як основний "подарунок" Україні до 24 серпня – Дня Незалежності. Росіяни та їхні місцеві прихильники намагатимуться саме до цієї дати (або безпосередньо 24-го) засудити "азовців". Можна не сумніватися, що їх засудять до страти. Але, гадаю, потім дадуть задню і включать їх до якогось обмінного фонду.
На політичному фронті, гадаю, продовжуватимуться переговори за участю МАГАТЕ щодо безпечного функціонування Запорізької АЕС.
І в цьому ракурсі росія продовжить шантаж, у тому числі Заходу, щоб той змусив Україну сісти за стіл з рф. Мета — скласти якусь угоду в стилі "хто де зараз стоїть — так хай воно і буде". Таке собі перемир’я-капітуляція, що для нас, звісно, неприйнятно.
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