Експерт ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко спеціально для "Телеграфу" розповів, чому всі військові об’єкти росіян у Криму – законні цілі для України

Другий тиждень серпня видався досить спекотним у всіх сенсах. Але головний підсумок, як на мене, це удар по аеродрому "Саки" у Новофедорівці.

Після цього можна констатувати, що ми перехопили у росіян стратегічну ініціативу. Якщо порівнювати з Другою світовою, це як Сталінградська битва, яка, як нас навчали свого часу в школі, стала початком корінного перелому у тій війні.

Якщо раніше росіяни вирішували – що вони бомбитимуть, куди наступатимуть, де стрілятимуть, то тепер ЗСУ показали, що ми обираємо цілі. Ми визначаємо на який аеродром і коли щось прилетить.

При цьому ніхто не визнав, що саме ЗСУ завдали удару (у тому чи іншому вигляді) по Криму. Але всі, гадаю, все розуміють.

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Росіяни зазнали удару по Криму, який вони вважають своїм. Ми цим ударом фактично дали зрозуміти, що всі військові об’єкти противника у Криму – наші законні цілі. І фактично росія також це визнала. Але вдала, що у Новофедорівці – випадковість, головотяпство, деякі суто внутрішні проблеми.

Нагадаю, що раніше російська влада вустами безлічі чиновників заявляла "не дай боже, на російську землю, включаючи Кримнаш, щось прилетить – ми вам… наша відповідь буде страшною".

І ось – рвонуло у Криму. Очевидно, не випадково. І що? І нічого.

Тобто їхні погрози, їх шантаж виявилися неспроможними. Росіяни в цьому випадку повелися як китайці з візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Китай тоді погрожував-погрожував, робив 122-е "китайське попередження", а по факту нічого не зробив.

Так і тут.

Як би голосно Росія не кричала, не погрожувала – по факту нічого не зробила.

Думаю, наступного тижня, попри такий удар по російській воєнщині та в цілому по іміджу росії, наступу ЗСУ не буде. Але продовжиться робота по тилах супротивника, по його штабах, по складах. На всіх напрямках. Не виключено, що знову щось рвоне у Криму.

Щодо росіян, то вони продовжать шантаж. У тому числі ядерний. Будуть як та мавпа з гранатою: "Ми такі погані, ми можемо й підірвати! Навіть АЕС! Якщо Україна та Захід не підуть на якісь поступки..."

Швидше за все, окупанти продовжать підготовку для процесу над "азовцями", який хочуть провести у Маріуполі. Це, думаю, вони готують як основний "подарунок" Україні до 24 серпня – Дня Незалежності. Росіяни та їхні місцеві прихильники намагатимуться саме до цієї дати (або безпосередньо 24-го) засудити "азовців". Можна не сумніватися, що їх засудять до страти. Але, гадаю, потім дадуть задню і включать їх до якогось обмінного фонду.

На політичному фронті, гадаю, продовжуватимуться переговори за участю МАГАТЕ щодо безпечного функціонування Запорізької АЕС.

І в цьому ракурсі росія продовжить шантаж, у тому числі Заходу, щоб той змусив Україну сісти за стіл з рф. Мета — скласти якусь угоду в стилі "хто де зараз стоїть — так хай воно і буде". Таке собі перемир’я-капітуляція, що для нас, звісно, неприйнятно.