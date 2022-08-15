Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" висловив припущення, яких зрушень на фронті можна очікувати у серпні:

Ми дійшли до екватора серпня. Місяця, на який, як припускали багато експертів і як говорили деякі представники чинної влади, прийдеться якийсь переломний момент.

Я гадаю, так і буде. Швидше за все – на півдні, як анонсував той самий міністр оборони Резніков.

Дуже сподіваюся, що ми підемо на визволення Херсона. І це буде справді якимось переломним моментом у війні, яку росія розв’язала проти України.

У мене таке відчуття, що ЗСУ вже все приготували – і зроблять нам подарунок до Дня Незалежності.

При цьому слід бути реалістами, розуміти, що ситуація вкрай непроста, що Збройні сили України й так чинять неймовірні подвиги, вже понад 170 днів протистоять ворогові, що значно перевершує за кількістю озброєння, техніки, боєприпасів, особового складу.

Навряд чи зараз можна дати чітку відповідь, як ситуація розвиватиметься далі, бо вона – у постійному розвитку. І будь-які події на фронті відображаються на політичному та економічному аспекті.

Ми сподіваємося, що все буде добре, але, схоже, буде важкувато.

Треба розуміти, що росія може й не велична, але велика країна. І ресурсів для війни в неї вистачає. У зв’язку з чим ми матимемо ще багато проблем, пов’язаних з російською агресією

І чогось грандіозно хорошого навряд чи можна очікувати в найближчому майбутньому. Щонайменше до кінця року. Сприймайте як факт – без подолання маси труднощів та негараздів, без самопожертви нам не здобути перемогу. При цьому безумовно важливою частиною наближення української перемоги є військова та фінансова допомога з боку наших закордонних партнерів.