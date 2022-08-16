Відповісти на удари по військових об’єктах у Криму росіянам, схоже, вже нема чим

А пам’ятаєте як кремль лякав якимись "червоними лініями", коли будуть українські удари по окупованому Криму? Пам’ятаєте, як панікери, прокремлівські агенти впливу і просто боягузливі дурні закликали не чіпати Крим? Чи розганяли, що його нібито назавжди втрачено?

Я добре пам’ятаю.

Україна зараз методично завдає ударів по Криму. Вас абсолютно не повинно хвилювати чим. Ракетами, дронами чи диверсантами (або всім одразу) – це компетенція Генштабу ЗСУ. Важливо те, що методично згоряють бойові літаки, аеродроми та склади з боєприпасами.

Удари по військових аеродромах та логістиці у Криму – це дуже важливо.

Так ось. Крим – це Україна. А шойгу сьогодні лише підкреслив, що жодної ядерної зброї вони використовувати не стануть. І це зрозуміло. Заява ця робиться не для України, а для НАТО. Оскільки кремль добре знає, що НАТО має план попереджувального ядерного удару.

У ньому вмить згорить вся росія і навряд чи зможе взагалі відповісти.

Чи піде на такий удар НАТО? Я не знаю. Але путін і шойгу точно не хочуть випробовувати долю і ризикувати своїми жалюгідними, нікчемними життями. Тому росію треба далі продовжувати бити та принижувати. Поки з неї не буде збита вся ця імперська пиха.

Поки вони не почнуть благати про повернення до статусу-кво у межах 91 року.