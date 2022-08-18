Медіаексперт, член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, ексзаступник міністра інформполітики (з 2015 по 2016 рр.), радник міністра оборони України (2014-2015) Тетяна Попова спеціально для "Телеграфу" розповіла, чому важливо встановити законність виїзду депутатів за кордон під час війни

Журналістське розслідування "Батальйон Монако" про те, як пересиджують війну в Монако, Монте-Карло та Ніцці, багато українських VIP-біженців, включаючи депутатів, викликало такий резонанс невипадково. І правильно, що Державне бюро розслідувань уже перевіряє, наскільки легально вказані у фільмі люди виїхали за межі України.

Крім того, нардеп від "Слуги народу", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла вже зробила звернення про порушення дисципліни та норм депутатської етики, не дотримання присяги, а також про дострокове припинення повноважень народних депутатів Вадима Столара, Ігоря Абрамовича та Григорія Суркіса, які перебувають за межами України.

І, звичайно, потрібно розбиратися, на які кошти особи, які фігурують у журналістському розслідуванні, перебувають у своїх чи орендованих монакських віллах та на яхтах. Що то за гроші? Як вони були зароблені? Як виведені?

Той самий депутат забороненої в Україні партії ОПЗЖ Ігор Абрамович, згідно з розслідуванням, може орендувати у Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному узбережжі елітну віллу у російського банкіра.

Я думаю, що розслідування про українських VIP-біженців має бути продовжено. Причому як журналістами, так і відповідними правоохоронними органами.