Український журналіст Денис Попович побачив цікаві аналогії між "бавовною" в Криму, яка відбувається зараз, і повітряною битвою в небі над ліванською долиною Бекаа в червні 1982 року, коли ізраїльською авіацією були знищені десятки російських літаків і зенітно-ракетних комплексів

Вивчення матеріально-технічної частини будь-якого зенітного ракетного комплексу, у моєму випадку – ЗРК 9К37 М1, передбачає вивчення супутньої дисципліни – тактики військ ППО.

Складаємо 2 та 2.

На гроші проекту "Народний "Байрактор" (з гордістю говорю про те, що в цьому масштабному донаті є і моя скромна частка) був куплений супутник із програмним забезпеченням та підключенням до орбітального угруповання ще у два десятки супутників. Таким чином, ми у чудовому масштабі бачимо все, що відбувається на Землі, включаючи окупований Крим.

І того ж дня, коли ми дізнаємося про цю покупку, зацвітає бавовна у Керчі, під Севастополем (Бельбек). А сьогодні – Євпаторія, знову Керч та знову Севастополь.

І скрізь спрацьовує ППО. Обиватель радісно фотографує спалахи в небі, російські пропагандисти знімають заспокійливі відео про те, що прильотів немає, але вони не вивчали тактику військ ППО навіть у таких спільних рисах, як вивчав її я.

А це, наскільки я можу розуміти, — розвідку боєм, послідовний розтин системи протиповітряної оборони Криму.

"Зірка смерті" Притули фіксує райони запуску ракет, реєструє основні та запасні стартові позиції зенітних ракетних комплексів. А далі? А далі на росіян у Криму чекає своя долина Бекаа. Принаймні смію на це розраховувати).

Не дарма ж нам американці дозволили стріляти Кримом.

І недаремно ж у нас незабаром День Незалежності.

І це ж так символічно, адже в долині Бекаа в 1982 році під роздачу потрапили сирійці, нинішні друзі росіян, яких очолював батько діючого президента Башара Асада.