Спікер Міжнародної волонтерської спільноти "InformNapalm", боєць ЗСУ Михайло Макарук спеціально для "Телеграфа":

Наближається 31-й День Незалежності України.

Думаю, ЗСУ слід очікувати особливої подяки від усього українського народу цього дня. Це буде правильно. Як правильно буде і напередодні Дня Незалежності, 23 серпня, коли ми відзначаємо День державного прапора (за який багато хто гине зараз, який безмежно цінують на фронті) всім українцям вивісити жовто-блакитні прапори на балконах, вікнах, у дворах приватних будинків, на всіх підприємствах та установах. Воно того варте.

Зі стратегічної — військової — точки зору, після тих "страйків", які ловлять кацапи на своїй території (привіт Білгородській області), на території тимчасово окупованого Криму (російські військові об’єкти, що визнали в США, є логічними цілями для ЗСУ, оскільки Крим – це Україна), після Новофедорівки (аеропорт "Саки"), Керчі, Бельбека, Міжводного, Севастополя – вони й надалі міцно відгрібатимуть. Незалежно від дат.

Росіяни, безперечно, спробують якось завадити нам нормально провести День Незалежності. Адже вони схиблені на цифрах, на сакральних значеннях. Але з цими цифрами та сакральними датами супротивник за останній місяць майже не просунувся на жодному напрямку. І це – за його величезної переваги в артилерії, бронетехніці, авіації, живій силі. Що говорить про те, що у ка**пів закінчується поняття стратегічної ініціативи.

А все залежить від підтримки України західними союзниками.

Під час формування у 2017 році Сил спеціальних операцій – головним пріоритетом була перевага якості над кількістю. І ми потихеньку цього домагаємось на всіх фронтах. Не без проблем, але добиваємось.

Цілком реально, що росіяни бомбардуватимуть нас 24 серпня, посилять ракетні атаки. Але я б не прив’язувався б у цьому сенсі до Дня Незалежності. Тому що удари по нас завдаються щодня. До того ж, самі росіяни визнали, що не здатні завдавати високоточних ударів по військових об’єктах. Тому б’ють по всьому поспіль, використовуючи тактику масового терору. Тим самим у черговий раз підтверджуючи, що росія – держава-терорист.

Але нічого… Усі ці ви**дки отримають за повною програмою. З часом.