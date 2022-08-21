Співголова Громадської ініціативи "Права Право", політолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов спеціально для "Телеграфа":

Чим ближче День Незалежності, який відзначається в Україні 24 серпня, тим більше усіляких похмурих прогнозів щодо того, як росіяни можуть зіпсувати нам свято.

Київ, де запланували низку заходів, попереджають про загрозу ракетних ударів.

Втім, як інші міста.

Безперечно, посиляться ракетні обстріли. Враховуючи це, українська влада йде на превентивні заходи. Збільшують час комендантської години, намагатимуться обійтися без масових заходів.

Тим часом противником готується кілька інформаційно-психологічних операцій з метою створення внутрішнього конфлікту та дискредитації України на міжнародній арені.

Одна з таких операцій уже анонсована. Окупанти повідомили, що саме 24 серпня у Маріуполі, у будівлі філармонії, на сцені якої встановили клітини, планується проведення так званого "трибуналу" над полоненими "азовцями". Окрім цієї інформаційної складової з метою дискредитації полку "Азов" та вищого військово-політичного керівництва України, росіянами готується і кривавий сценарій. Йдеться про можливе завдання ракетного удару по приміщенню, в якому проходитиме судилище. Або підрив даного приміщення.

Обидва варіанти розробляються російськими спецслужбами. Громадська ініціатива "Права Право" вже оприлюднила цей сценарій з метою зриву провокацій, що готуються. Підготовку таких операцій росіянами підтвердило і українське Головне управління розвідки.

У цій спецоперації противника кілька цілей. Одна з них – дискредитація України на міжнародній арені. Нас спробують звинуватити у завданні ударів по невиборчих цілях, сподіваючись заблокувати постачання ЗСУ високоточної зброї. Друга мета – внести розкол в українське суспільство лінією центр прийняття рішень (Офіс президента) – полк "Азов". Ми ще не відійшли від шоку після варварського знищення "азовців" та інших українських військовополонених у Оленівці.

А тепер подібне хочуть зробити у Маріуполі. Це справді породить розколи в українському суспільстві, що противнику на руку.

Добре, що наші спецслужби вже відреагували. Сценарій став надбанням громадськості. А за такого розкладу росіянам буде вкрай складно реалізувати його – і залишитися поза підозрою.

Якщо говорити про приємні сюрпризи з українського боку, то думаю, на майбутньому – святковому для нас – тижні (крім Дня незалежності – 24 серпня, адже ми відзначаємо ще й День державного прапора – 23 серпня) збільшиться кількість випадків неакуратного поводження з вогнем, порушень техніки безпеки з боку противника, що призведе до нових вибухів на складах (з паливом та озброєннями), аеродромах тощо. І це буде для нас найкращим святковим салютом-феєрверком.