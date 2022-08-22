Український журналіст Юрій Бутусов вважає, що завдяки систематичним поставкам потужного озброєння в Україну, дозволяють створити новий рівень боєздатності держави

Розбираємось, які види нового озброєння отримає Україна від Німеччини та США та в чому значення цих поставок.

Пакети озброєння від США та ФРН у серпні стали рекордними по вартості за усі попередні місяці великої війни. Вирішив розкласти по черзі значення нових озброєнь.

США передає або вже передало в ЗСУ:

1. Додаткову партію невідомої кількості високоточних ракет

GMLRS для ракетних комплексів HIMARS. Отже, атаки по російських штабах та логістичних центрах продовжаться.

2. Додаткову партію протирадіолокаційних ракет HARM. Ці ракети дозволили ЗСУ пробити російську протиракетну оборону. Бо тепер по зосередженню російських радарів та зенітно-ракетних комплексів, які намагаються прикрити стратегічні об’єкти від ударів HIMARS завдають удари самонавідні ракети HARM, які знищують протиповітряну оборону та завдають важких втрат. Таким чином, захиститись від HIMARS росіяни не зможуть.

3. 15 тактичних безпілотних комплексів Boeing ScanEagle. Це сучасний військовий дрон армії США середнього радіуса дії, з вертикальним злетом, який в одному класі з нашими комплексами типу PD-2, і оптимізований для тактичної розвідки та корегування артилерійського вогню. Раніше США поставили нам партію старих дронів PQ-20 Puma зі своїх запасів, але ці машини в сучасній війні мають дуже обмежене використання через стару систему управління, яка легко глушиться засобами РЕБ. Дивимось, як захищений від перешкод ScanEagle, але це дуже суттєве посилення наших можливостей. При масованому застосуванні HARM збити ScanEagle росіянам буде неможливо.

4. Протитанкова зброя. А) 1500 протитанкових керованих ракет TOW. Нарешті, хотілося б сказати. Наймасовішим у країнах НАТО є не ПТРК Джавелін, а саме американські TOW-2, добре відомі по відео роботи сирійських повстанців, які воюють з режимом Асада. Ці ракети наводяться по проводах. Так, оператору потрібно постійно супроводжувати ракету, це більш складно, ракета не самонаводиться у верхню проєкція, і керується по проводу, тож, потрібно мати відкриту зону для наведення. Але є й свої переваги — ракета більш надійна, більш зручна в експлуатації і не залежить від стану акумулятора, може наводитись точно на той об’єкт, куди веде оператор, а не тільки на контрастне тепло, має більшу дальність пуску – 3700 метрів проти 2500 у Джавеліна. Це гарна звістка, оскільки нам треба набагато більше керованої зброї на передовій, щоб доповнювати одне одного. Б) 1000 ракет для Джавелінів. Це повністю відновить наші запаси. В) 2000 гранат для протитанкових гранатометів типу Карл Густав. Це набагато потужніші та точні гранатомети у порівнянні з радянськими РПГ-7, і відновлення наших запасів.

5. 16 причіпних гаубиць калібру 105 мм і 36 тисяч снарядів. Раніше США почали постачання до України 105 мм гаубиць М119, це продовження. Дуже важливе рішення – адже крім далекобійних важких гаубиць калібру 155 мм військам потрібно уражати цілі на близьких дистанціях, для економного використання ресурсу стволів варто завдання безпосередньої підтримки перекладати на більш дешеві системи. У нас ці завдання виконує 122 мм калібр, але як і будь-які радянські системи вони мають обмеження по постачанню снарядів, і для нас перехід на натівський калібр легких гармат в 105 мм також дуже вагомим.

6. Інженерне забезпечення. А) 40 бронемашин International MaxxPro з мінними тралами. На фронті хаотичне мінування з обох сторін, і без тралів забезпечити будь-який маневр зараз вже неможливо, трали потрібні для будь-яких маневровних дій. Б) визначені протимінні засоби, ймовірно міношукачі. В) Інженерні боєприпаси, вказані як підривне обладнання. Ймовірно мова йде про обладнання для створення проходів у мінних полях. Такі засоби інженерного забезпечення у комплексі потрібні для проведення наступальних операцій.

7. Прилади нічного бачення, тепловізори, лазерні далекоміри, оптичні пристрої. Дуже важливо – оскільки зменшити втрати та отримати перевагу у наземних боях дозволяє саме масові поставки обладнання для нічного бою. У нас такі поставки здійснюють для армії виключно волонтери, американські поставки мають створити якісну перевагу у нічному обладнанні та оснащувати цілі підрозділи.

8. Засоби тактичного радіозв’язку. Деталей нема.

9. 50 бронемашин HMMWV. Усі знають про ці маневровані машини, це додаткова партія для посилення мобільності наших військ.

Німеччина передає або вже почала передачу ЗСУ:

1. Засоби протиповітряної оборони. А) Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM. Надсучасний комплекс середньої дальності, маневровний, який переважає будь-який російський ЗРК цього класу – Бук-М3, передусім. Така "парасолька" може прикрити від усіх видів літаків, безпілотників, крилатих, та деяких балістичних ракет. Одна машина передається для навчання. Б) Також передаються додатково 15 самохідних зенітно-артилерійських установок калібру 35 мм Гепард (раніше ЗСУ вже отримали 15 Гепардів). Гепарди високоефективні, оскільки в їх арсеналі є програмовані снаряди, які забезпечують високу ефективність та економічність як при знищенні літаків та гелікоптерів, так і дуже дрібних цілей типу квадрокоптер. Німці додатково передають 4000 бойових зенітних снарядів 35 мм (тип не повідомляється), та 4000 практичних – для навчання екіпажів. В) 40 станцій радіоелектронної боротьби проти дронів великої дальності. 24 станцій постановки перешкод малої дальності. Німці діють комплексно.

2. Артилерійські снаряди. А) 255 далекобійних керованих артилерійських снарядів калібру 155 мм типу Vulcano. Це найновітніший вид озброєння, аналогів якому нема в російській армії. Цей снаряд має дальність до 50-70 км, та корегується у польоті так само як ракети HIMARS – через GPS навігацію. Тобто точність ураження ювелірна. Ці снаряди можуть використовувати усі гармати 155 мм, які нам вже передали країни НАТО. Такий снаряд дуже ефективний саме для контрбатарейної боротьби, для ураження окремої гармати, САУ, є дешевшим за ракету HIMARS, і може бути набагато швидше застосований зі стандартної гаубиці. Дальність якраз така, щоб наша гармата могла знаходитись на відстані в 20-30 км від фронту та уражати російські гармати у 20-30 км від фронту, тобто на максимальній дальності роботи російської артилерії калібру 152 мм. Б) Також німці передають 4592 снаряди калібру 155 мм не вказаних типів. Дуже суттєве поповнення витрат боєкомплекту, зараз 155 мм – основний засіб ураження.

3. Артилерійська розвідка. А) Радар контрбатарейної боротьби COBRA. Сучасна система, яка доповнить парк наших та американських артилерійських радарів. Б) 43 розвідувальних дрони. Тип не вказаний.

4. 20 ракетних установок калібру 70 мм які можна ставити на пікапи та 2000 корегованих ракет з лазерною системою наведення. Тип не повідомляється, але цей цікавий вид зброї розроблений в США – ракети типу APKWS. Це старі некеровані авіаційні ракети, які оснащуються блоком лазерного наведення. Точність забезпечується лазерним променем. Це дозволило зробити дуже точну та дуже мобільну установку, яку можна розміщати на будь-якій машині, та забезпечувати високу точність ураження проти піхоти у близьку відстань, що знов-таки має зменшити навантаження на артилерію 155 мм.

5. Інженерне забезпечення. А) 16 танкових мостоукладачів типу Biber, які змонтовані на шасі танку Леопард-1. Тобто це не нова, але дуже ефективна наступальна зброя, яка може швидко навіть під вогнем розгорнути наплавний міст. Б) 12 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Бергепанцер-2 – також на шасі Леопард-1. Раніше ФРН передала ЗСУ 3 таких БРЕМ. Тобто німці забезпечують високу живучість бойової техніки, через можливість її відтягнути з зони обстрілу. В) Машина для розмінування. Тип не вказано. Логічно припустити, що це може бути інженерна машина Піонирпанцер-2. Одну машину надають для вивчення, і готують більш масову поставку.

6. Логістика. А) 200 вантажних автомобілів. Б) 6 вантажних автомобілів з вантажним ліфтом. В) 14 трейлерів для перевезення танків. Г) 2 тягачі з причепами.

7. Протитанкова зброя – 5032 одиниці без вказівки типу, скоріше за все гранатомети типу Панцерфауст.

8. Бронетехніка. А) 10 бронетранспортерів М113 (раніше було поставлено 33 таких БТР). Б) 10 бронеавтомобілів не вказаного типу.

9. 10 безекіпажних катерів. Очевидно, катери призначені для розмінування українських портів, але можуть застосовуватись і для інших ризикованих завдань на воді.

10. 60200 гранат калібру 40 мм для автоматичних та підствольних протипіхотних гранатометів.

Висновки:

НАТО у серпні системно посилює для України:

1. Протиповітряну оборону військ та боротьбу з дронами-коригувальниками вогню;

2. Контрбатарейну боротьбу та засоби артилерійської розвідки;

3. Високоточну далекобійну зброю для ураження оперативних та стратегічних об’єктів;

4. Високоточну зброю для знищення російської ППО;

5. Інженерні засоби для наступальних операцій у щільно замінованій місцевості та засоби подолання річок;

6. Логістичні спроможності;

7. Піхотні протитанкові засоби;

8. Артилерійське та ракетне озброєння для ураження цілей в тактичній зоні, щоб зняти навантаження на калібр 155 мм;

9. Засоби розмінування або пересування на воді.

Такі системні поставки комплексно посилюють спроможності ЗСУ, і дозволяють створити якісно новий рівень боєздатності. Не так швидко, як нам потрібно і нам би хотілось, але кількість та якість постачань озброєння суттєво зростають. Але все це ще далеко не достатньо для здобуття переваги на фронті, масштаби військової допомоги потрібно збільшувати в рази.

Джерело: Facebook-сторінка Юрія Бутусова