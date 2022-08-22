Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький спеціально для "Телеграфа":

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо окупанти проведуть у Маріуполі "показовий суд" над українськими військовополоненими, у тому числі і "азовцями", яких у росії визнали терористами, це стане межею, після якої будь-які переговори з кремлем втратять сенс.

Якщо путін дійсно хоче переговорів, про що говорять останні сигнали з кремля та його посланців, то для нього перенести судилище на якийсь інший термін, як уже туди-сюди переносять псевдореферендуми – не проблема. Все це можна пояснити складною фронтовою обстановкою і таке інше.

Читайте також: Категорія Україна Окупанти влаштують судилище над захисниками Маріуполя: названо дату Загарбники обрали символічний для кожного українця день

Але це – якщо мислити раціонально. А з цим у росії не все гладко.

З іншого боку, в кремлі можуть послатися, що росія тут ні до чого, що це все — "самостійна днр". І з днрії вже звучать відповідні меседжі.

Може, розіграють спектакль, що т.зв. "ДНР" влаштує судилище, а рф потім попросить пом’якшити вирок. Або щось у цьому роді.

Якщо говорити про інші підлянки до Дня Незалежності України, росіяни, звісно, можуть і надалі закидувати нас ракетами. Але у них, схоже, все менше можливостей для цього. І кидати в хід не нескінченні ракети, які стоять величезні гроші, під рішення не військових, а політичних завдань (якось – насолити Україні 24 серпня) – безглуздо.

Тим більше, що таким чином росіяни нічого не вирішать. Навіть якщо вони знесуть з землі урядовий квартал – це буде картинка для внутрішньоросійського глядача. Україна не здригнеться. А Захід отримає додатковий аргумент допомагати нам ще більше, бо війна стала тотальною.

Тож перед українським Днем Незалежності путін опинився у складній ситуації.

Але якщо він все ж таки зважиться – це будуть масовані удари з метою пробити нашу ППО. У російських пабліках зараз обговорюють підготовку якоїсь серйозної масованої операції саме в повітрі. Обговорюється масовий удар із літаків ракетами – з метою придушити українську протиповітряну оборону.

Адже, маючи абсолютну перевагу в авіації, в ракетах, росіяни не можуть нічого вдіяти з Україною. Саме тому, що у нас досить непогано працює ППО.

Сподіваюся, ми готові до цього сценарію.