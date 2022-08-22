Політичний психолог Світлана Чуніхіна порівняла провал російської розвідки з українськими виборами

WP змальовує епічну панораму поразки російської розвідки в Україні напередодні війни. Роками ворожі спецслужби підгодовували агентів усередині українських структур та інфраструктур. І "агенти" охоче брали всі гроші та давали всі обіцянки, зважаючи на все. Але о першій годині Ч ніхто з них з квітами не вийшов. Провал, скандал, ганьба.

Хоча цей фасончик добре відомий будь-кому, хто пройшов через українські вибори на мажоритарному окрузі хоча б раз.

Виборці радісно ходять на зустрічі з усіма кандидатами. Слухають. Кивають. Виявляють найжвавіший інтерес. Беруть усе, що дають. Потім просять ще трохи згори та теж беруть. Кивають. А в день виборів голосують, як хочуть.

І нічого особистого.

На щастя, російські розвідники у вибори не вірять.

І так їм і треба.

Джерело: Чуніхіна в соцмережі Фейсбук .