Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" проаналізував останні провокації росії

Історію із вбивством Дар’ї Дугіної складно пов’язувати з історією навколо Запорізької АЕС, де самі росіяни влаштовують провокації, а потім вимагають скликати Раду безпеки ООН, щоб звинувачувати Україну. Але це – паралельні кейси, спрямовані на одну мету – дискредитація України в очах світової спільноти.

ФСБ прагне прив’язати "Азов" до ситуації навколо Дугіної для того, щоб вигідно продати світовій спільноті судилище над полоненими азовцями, яке планується провести найближчим часом у Маріуполі. Мовляв, подивіться ж, ми судимо терористів та вбивць.

Зрозуміло, що сюжет із вбивством Дугіної, придуманий ФСБ, зовсім не товаришує з логікою, але з логікою там ніколи і не товаришували.

Шантаж навколо ЗАЕС — це засіб примусити Україну до переговорів про перемир’я на основі статус-кво, що склався, тобто з урахуванням уже захоплених територій. Припинення вогню вигідне росіянам для того, щоб накопичити сили і наступного року зробити новий наступ, але вже з більш вигідних позицій.