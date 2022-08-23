Що спільного у вбивстві Дугіної та ситуації на Запорізькій АЕС - Денис Попович
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Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович спеціально для "Телеграфу" проаналізував останні провокації росії
Історію із вбивством Дар’ї Дугіної складно пов’язувати з історією навколо Запорізької АЕС, де самі росіяни влаштовують провокації, а потім вимагають скликати Раду безпеки ООН, щоб звинувачувати Україну. Але це – паралельні кейси, спрямовані на одну мету – дискредитація України в очах світової спільноти.
ФСБ прагне прив’язати "Азов" до ситуації навколо Дугіної для того, щоб вигідно продати світовій спільноті судилище над полоненими азовцями, яке планується провести найближчим часом у Маріуполі. Мовляв, подивіться ж, ми судимо терористів та вбивць.
Зрозуміло, що сюжет із вбивством Дугіної, придуманий ФСБ, зовсім не товаришує з логікою, але з логікою там ніколи і не товаришували.
Шантаж навколо ЗАЕС — це засіб примусити Україну до переговорів про перемир’я на основі статус-кво, що склався, тобто з урахуванням уже захоплених територій. Припинення вогню вигідне росіянам для того, щоб накопичити сили і наступного року зробити новий наступ, але вже з більш вигідних позицій.
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