Політолог, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала спеціально для "Телеграфу" назвав головне досягнення України за півроку війни

У середу, 24 серпня, Україна відзначає не лише День Незалежності. Сьогодні – пів року від початку широкомасштабної російської агресії проти нашої країни.

І ці півроку показали, що Україна як держава, українці як нація є.

Останні років десять у росії цілеспрямовано продукували міфи про Україну як про державу, що не відбулася. Наголошували, що український та російський народ – єдине ціле, що ми маємо жити разом. Тобто фактично готували інформаційну підкладку, аргументацію свого походу (вторгнення) в ім’я об’єднання слов’янських народів. Білорусь намагаються взяти м’якою силою. З Україною так не вийшло.

І наш опір – це не лише вдалі дії збройних сил України (хоч насамперед, звичайно, саме ЗСУ стали запорукою того, що росія не досягла своєї мети та не окупувала всю нашу країну), а й те, що весь народ сказав "ні!" російським зазіханням. Нам не потрібні ніякі СРСР-2 та псевдобратські обійми. Ми маємо свій шлях, свою державу!

Будемо об’єктивними – чимало навіть цивілізованих держав сприймали Україну неоднозначно з погляду нашої державності. Вважали нас сферою російських інтересів – і не надто цьому заважали. Але на сьогоднішній день усьому світу чітко ясно, що Україна не просто самостійна держава, а й – сильна, здатна протистояти росії, яку всі боялися (а деякі й досі бояться).

Це, на мою думку, головний висновок у 31-й День Незалежності України.