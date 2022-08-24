Український блогер, співзасновник партії "Демократична Сокира", капітан ЗСУ Віктор Трегубов про День Незалежності і війну:

Вони хотіли забрати наше найдорожче — незалежність.

Ми заберемо їхнє найдорожче: ілюзії. Можливість обманювати самих себе. Можливість пишатися собою удаваними.

Ми покажемо Васі, що сидить в гнилому бараці у селищі за полярним колом, що він так живе не заради величі, а тому, що нікчема з нікчемного роду. Бо величі нема.

Немає ракет. Немає танків. Ніхто не боїться, і тим більше не поважає. Путін не стратег, а голомозий хворий дід з підлітковими комплексами. Кадиров не жорстокий та жахливий варвар на службі імперії, а просто аніматор на понтах із четвертим підборіддям вздовж цицьок четвертого розміру. Російський десантник — це не непереможна машина смерті, а обригана свиня у фонтані, що за першої нагоди бросає своїх та тікає світ за очі.

Вони це знають. Тому вибудували дуже складну конструкцію психологічного захисту, щоб цього не бачити. Робити вигляд, що цього нема.

Ми розіб'ємо їх на полі бою і заберемо в них таку можливість. Ми змусимо їх побачити себе у дзеркалі. Ми змусимо їх визнати для себе, якою є справжня Росія.

І це буде найстрашніша можлива кара.

З днем Незалежності!

Джерело: сторінка Трегубова у соцмережі Фейсбук