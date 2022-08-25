Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, ексчлен української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфа":

До кінця цього тижня росія може підтвердити проведення референдумів про приєднання на теренах України, які контролює армія росії. Про це заявив представник Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Провести референдуми на Донбасі, поки росія не контролює територію Донецької та Луганської областей в адміністративних межах, Москва не зможе. "ДНР-ЛНР" оголосили свій "суверенітет" саме в цих межах, і саме в них путін визнав їхню незалежність. А проводити референдум щодо приєднання до росії на частині "держави", а не всієї його території — неможливо. Тому зараз може йтися лише про південні області України. Там немає проголошених "держав", відповідно, вони можуть оголосити "суверенітет" на тих територіях, які рф контролює де-факто, тобто на частині Херсонської та Запорізької областей.

Таким чином путін хоче продемонструвати Заходу, що не віддасть ці території і війна набуде затяжного характеру. Він розуміє, що це небажаний сценарій для Заходу і сподівається, що такий сигнал змусить наших партнерів знизити рівень підтримки України та поступово знімати санкції з росії.

Можливо, в якихось країнах така політика може призвести до бажаного для путіна ефекту. Але не думаю, що вона якось змінить позицію наших основних партнерів: США та Британії.

А для нас анексія росією нових українських територій глобально нічого не змінює. Це не буде варіант Криму і навіть Донбасу. Ми відвойовуватимемо свої території у міру наявності у нас зброї та ресурсів.